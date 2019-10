Tusk le dice a Johnson que el Brexit no trata de ganar un juego estúpido de culpa

El presidente del Consejo Europeo cree que lo que está en juego es el futuro de Europa

El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, se ha dirigido al primer ministro británico, Boris Johnson a través de su cuenta personal de Twitter en un mensaje en el que dice que el Brexit no trata de ganar el juego estúpido de la culpa.

"Lo que está en juego no es ganar un estúpido juego de culpa. Está en juego el futuro de Europa y Reino Unido, así como la seguridad e intereses de nuestra gente. No quieres un trato, no quieres una extensión, no quieres revocar, ¿quo vadis?", ha escrito Tusk este martes.

"No quieres un trato, no quieres una extensión, no quieres revocar, ¿quo vadis?", ha escrito Tusk este martes

Según publican varios medios, la intención de Johnson es culpar a los líderes de Irlanda y la Unión Europea (UE) en el caso de que las conversaciones entre Bruselas y Londres no alcancen un acuerdo para la salida de Reino Unido.

En concreto, la revista Spectator explica que en un mensaje de uno de los funcionarios del primer ministro se prevé culpar a la UE de no avanzar en la cuestión de la frontera irlandesa, que ha estancado las conversaciones durante más de un año, y al Parlamento por aprobar una ley que apunta a evitar que Johnson saque a Reino Unido del bloque sin un acuerdo.

Por su parte, la Comisión Europea ha afirmado este martes que la UE todavía quiere un acuerdo con Reino Unido sobre la salida del país del bloque y también está decidida a proteger el acuerdo del Viernes Santo, que puso fin a décadas de violencia en Irlanda del Norte.

"La posición de la UE no ha cambiado, queremos un acuerdo, estamos trabajando para un acuerdo con Reino Unido y en ningún caso aceptaremos que la UE quiera hacer daño al Acuerdo del Viernes Santo. El propósito de nuestro trabajo es protegerlo", ha dicho la portavoz de la Comisión, Mina Andreeva.