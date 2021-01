El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha explicado este viernes el por qué de mantener la fecha de las elecciones autonómicas para el 14 de febrero. Según asegura, se debe al gran interés público que hay en la convocatoria y, de no celebrarse, se abriría "un periodo prolongado de provisionalidad" que podría afectar a la normal actividad de las instituciones democráticas.

Asimismo, el TSJC ha puntualizado que la fecha puede suspenderse si el Ministerio de Sanidad decide aumentar las restricciones de movilidad para evitar la expansión de la pandemia. La argumentación de los magistrados se basa en que "la decisión afecta al derecho fundamental de sufragio" y, la suspensión de este derecho no está amparada por el estado de alarma.

"Esto no significa que no puedan darse cambios sustanciales de aquí al 14 de febrero, tanto en las normas reguladoras del estado de alarma como en el ámbito sanitario, derivados de la evolución negativa de la epidemia, lo que podría justificar otra decisión de las autoridades competentes", ha señalado el tribunal catalán.

Estos son los argumentos que ha expuesto el TSJC después de que ayer anunciaran la decisión de mantener la fecha prevista inicialmente de forma cautelar, tras denegar la propuesta del Govern de aplazar los comicios al 30 de mayo.

Asimismo, los magistrados han defendido que las medidas sanitarias contra el coronavirus no prohíben desplazamientos para actividades no esenciales. Por lo tanto, es necesario seguir con el calendario electoral previsto, ya que la votación en las elecciones cumplen el derecho fundamental de sufragio activo y pasivo; cuya suspensión no se contempla en el marco normativo del estado de alarma.