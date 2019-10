El Supremo condenará a los líderes del 'procés' por sedición, y no por rebelión

Les acusará de un delito contra el orden público y no contra el orden constitucional

Tras cuatro meses de deliberaciones, el Tribunal Supremo dará a conocer, previsiblemente, este lunes 14 de octubre la sentencia contra los líderes del 'procés'. Según informa el diario ABC, los siete magistrados de la Sala Segunda condenarán por un delito de sedición y no de rebelión a nueve de los acusados: el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; los ex consellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Raül Romeva; la ex presidenta del Parlament Carme Forcadell, y los dirigentes de las entidades soberanistas, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

Según las fuentes consultadas, la Sala Penal del Tribunal Supremo condenará a los acusados por un delito contra el orden público y no contra el orden constitucional. Lo hará por unanimidad, y tras valorar que si bien hubo violencia en momentos puntuales durante el otoño de 2017, esta no tuvo la suficiente intensidad como para poder condenar por rebelión.

Este lunes se dará a conocer la sentencia ya con el cuadro de penas de prisión para cada uno de los líderes independentistas, un cuadro que también incluye una condena por malversación de caudales públicos en el referéndum ilegal del 1-O para el ex vicepresidente Oriol Junqueras y los ex consejeros que están presos. Mientras que Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs serán condenados solo por desobediencia, y no por malversación.

De este modo se resuelve el principal escollo del juicio: si hubo violencia o no. La Fiscalía siempre defendió la rebelión, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, apostó por la sedición, mientras que las defensas argumentaron la mera desobediencia.

Desde el punto de vista jurídico, existe una clara diferencia entre la rebelión y la sedición. La primera implica un ataque al orden constitución, y la segunda se refiere a un ataque contra el orden público. El factor clave era determinar si hubo violencia y cuantificar en qué grado.

COMUNICACIÓN DE LA SENTENCIA

Tras la lectura pública de la sentencia el próximo lunes, el tribunal remitirá su fallo a los acusados a la prisión de Lledoners, donde cumplen prisión preventiva y se comunicará en la sede del Supremo a sus procuradores y a sus abogados, que también podrán recibirla por vía telemática.

Además de las importantes penas de prisión a las que se enfrentan los acusados, podrían quedar inhabilitados para ejercer cargo público, tal y como piden la Fiscalía y la Abogacía del Estado.