Iceta: "Si el independentismo protesta por la sentencia, que lo haga ordenadamente"

El secretario del PSC responde a las protestas que se preparan ante la sentencia del procés

El secretario del PSC, Miquel Iceta, cree que si el independentismo quiere mostrar un rechazo si la sentencia del procés es condenatoria, "que lo pueda hacer de forma ordenada y sin perturbar el ejercicio de los derechos de los demás. En caso de colisión, está el papel de los Mossos y de las fuerzas de seguridad".

Durante una entrevista este viernes en Cope, Iceta ha mostrado su opinión sobre las protestas que preparan los círculos independentistas si la sentencia del procés es condenatoria. Ha dicho que "cuando la protesta se lleva a la calle siempre hay algún riesgo". No obstante, considera que "todo lo que pretenden hacer, si es pacífico y de movilización, es posible porque la Constitución reconoce unos derechos". En su opinión, hay que respetar también "los derechos de quienes no participan de esas movilizaciones. Hay que hacer compatible el derecho a manifestarse con el derecho del resto de los ciudadanos a moverse".

Sobre la advertencia del Tribunal Constitucional a Torrent en el sentido de que no cabe volver a vías unilaterales para tratar de desarrollar un supuesto derecho a la autodeterminación, Iceta ha dicho que "en un Parlamento se puede hablar de todo, lo que no se puede es decidir de todo". El secretario del PSC ha dicho que "quizás se quiera celebrar un pleno para hablar de la sentencia". Aunque de entrada "muy bien" no le parece ya que "no cabe el enfrentamiento entre poderes, se puede hablar". En síntesis, para Iceta "el Constitucional está escarmentado por muchas de las cosas que han pasado, advierte de las consecuencias y se sitúa en el más vale prevenir".

Iceta ha cerrado filas en torno al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Ha afirmado que coincide "con su planteamiento" más duro con respecto al independentismo. "Desde verano el presidente Torra ha dicho que la próxima etapa es de confrontación y autodeterminación, o sea, todo lo contrario, al diálogo". En este sentido, ha abogado por una "defensa cerrada de la legalidad y de la Constitución". Por último, el primer secretario del PSC ha dicho que la nueva política de Sánchez con respecto a los independentistas, que ha abandonado el acercamiento y la distensión, no responde a la convocatoria electoral sino a la "confrontación" impulsada por los independentistas.

En lo que respecta a la abstención del PSC en la moción de censura que Cs impulsó contra Torra, Iceta ha dicho que ayer votaron una propuesta de Cs que pedía su dimisión. En su opinión, "el problema es cuando uno hace una moción de censura para fortalecer a Torra, que tuvo más votos a favor de los que tuvo en su investidura".