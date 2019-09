Los partidos independentistas se quedan solos en los actos de 'la Diada'

Colau no asistirá a la manifestación de la ANC

La celebración de la Diada de Catalunya es, un año más, el escenario del enfrentamiento entre partidos constitucionalistas y soberanistas. Los actos institucionales organizados por la Generalitat volverán a centrarse en reivindicaciones independentistas y el PSC ha anunciado su ausencia por segundo año consecutivo. Se suma a Ciudadanos y al PP, que llevan una década sin participar en el ‘Onze de Setembre’.

El Govern y el Parlament dedicarán el acto institucional de la Diada de este año a los presos soberanistas y a los dirigentes independentistas en el extranjero bajo el título 'Tornarem' (Volveremos). Así lo anunció la portavoz del Govern, Meritxell Budó, quien explicó que el acto se basará en el "momento excepcional que vive Cataluña" por la existencia de políticos soberanistas en prisión y en el extranjero.

El acto se celebrará el martes 10 de septiembre a las 22.00 horas en la plaza Sant Jaume y, además de los presos soberanistas, recordará efemérides como el exilio durante la Guerra Civil y el franquismo, y la huelga de La Canadenca. Budó lamentó que esta es la segunda Diada que se celebra "en un contexto de represión y de vulneración de derechos y libertades", y esta vez a las puertas de conocer la sentencia del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, que ha insistido en que será injusta si no es absolutoria.

PP, Ciudadanos y el PSOE se apresuraron a desmarcarse de estos actos. Los populares los han calificado de "aquelarre separatista", el partido no celebrará ningún evento propio durante esa jornada, aunque entre el 12 y el 15 de septiembre prevén dar una "respuesta al día 11" con un acto que todavía está por perfilar, pero que servirá de arranque del 'Libro Blanco' sobre Catalunya que quieren impulsar. La formación naranja, por su parte, asegura que se hace "imposible" que pueda participar después de que Budó apunte que el Once de Septiembre tiene que ser una respuesta a la sentencia del 1-O.

Más le ha dolido al Govern que el PSC le haya vuelto a dar la espalda después de su ausencia del año pasado. "Los actos que organizan en el Parlament y por el Govern son actos de parte, no tienen la intención de representar todas las formas de pensar y quieren trasladar una imagen parcial de lo que ocurre en Catalunya", indican fuentes socialistas a este medio. "Es un error que eso se fomente desde las instituciones", lamentan. El partido que dirige Miquel Iceta sí participará en la tradicional ofrenda floral al monumento de Rafael Casanovas que también harán Govern y Parlament.

OTROS ACTOS INSTITUCIONALES

Además, el acto principal del Parlament por la Diada será la entrega de la Medalla de Oro de la Cámara catalana al director de la ONG Proactiva Open Arms, Òscar Camps, y a la capitana catalana del barco de rescate de migrantes 'Sea Watch 3', Carola Rackete, que se celebrará el martes 10 a las 20 horas en el Parlament.

Ese mismo día a las 20.55 horas, el presidente del Govern, Quim Torra, hará el habitual mensaje institucional que se emitirá por TV3 y a las 00.00 horas asistirá al acto 'Llum i llibertat', en el que se iluminará la montaña de Montserrat para homenajear a los 131 presidentes de la Generalitat.

Asimismo, la Generalitat y la Cámara catalana realizarán una jornada de puertas abiertas durante todo el día.

MENOS INSCRITOS EN LA MANIFESTACIÓN DE LA ANC

Por otra parte, la ANC también pincha este año. La manifestación que la organización separatista organiza desde hace siete años cuenta con menos inscritos. La última cifra de registros asciende a 180.000, mientras el 23 de agosto era de menos de 40.000. No obstante, la entidad saca pecho y señala que se han vendido más camisetas que otros años, 180.000, y quitan importancia a los números ya que este año no hay ninguna performance organizada por lo que "los participantes no sienten la obligación de inscribirse", explican.

Fuentes conocedoras, en cambio, señalan que el debate sobre la participación de figuras políticas en la fila cero de esta concentración ha mellado el espíritu participativo. El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, llegó a calificar de "preocupante" la deriva "antipartidos" de la entidad, que este año ha cuestionado la necesidad de que siga habiendo un lugar para los 'VIPs'. Otras personalidades como la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han anunciado su ausencia, aunque otros años han asistido varios miembros de su equipo.

Así las cosas, el Govern sopesa la manera de participar en la manifestación de la Diada de la entidad soberanista. Fuentes de la Generalitat explican que todavía no lo han decidido pero que habrá una representación "importante" del Ejecutivo catalán para reivindicar los derechos nacionales de Cataluña.