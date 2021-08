Un miembro de las fuerzas de seguridad de Afganistán ha muerto este lunes en medio de un tiroteo en la puerta norte del Aeropuerto de Kabul y otros tres han resultado heridos, según han informado las Fuerzas Armadas de Alemania que han participado en el suceso junto a las estadounidenses.

Las autoridades germanas han confirmado que todos sus militares han resultado ilesos, al igual que los de EEUU. "Por eso tenemos que avanzar mucho más para recoger a las personas, eso es lo que estamos haciendo", ha dicho Annegret Kramp-Karranbauer, ministra de Defensa alemana, a 'Bild TV' nada más aterrizar en Afganistán y según recoge 'ABC'.

No obstante, no existen informaciones sobre si el soldado afgano era parte de los talibanes o no.

Entre tanto, sigue el caos en el aeropuerto de Kabul para intentar evacuar a los diplomáticos y personal afgano que ha trabajado estrechamente con ellos por parte de EEUU y la Unión Europea.

La fecha límite para la retirada de las tropas se acerca con Biden abriendo la puerta a extender el periodo de evacuación más allá del 31 de agosto mientras que los talibanes amenazan con actuar si eso ocurre.

En lo referente a España, ya ha llegado el séptimo avión con 177 personas procedente de Afganistan en la base aérea de Torrejón (Madrid), según ha informado el Gobierno. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido a pie de pista a estas personas, junto al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro E. López Calderón.