Un avión ha aterrizado pasadas las 22.00 horas de este domingo en la base aérea de Torrejón (Madrid) con 177 personas evacuadas de Afganistán, entre las que hay cooperantes españoles y estadounidenses, según ha informado el Gobierno. Se trata de la séptima aeronave que llega a la base de Torrejón con personas evacuadas de Afganistán. Hasta ahora, habían llegado tres españoles y tres del Servicio Europeo de Acción Exterior.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha recibido a pie de pista a estas personas, junto al Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Teodoro E. López Calderón. Ambos han visitado durante el día el campamento provisional instalado en el aeropuerto madrileño. Está previsto que aterrice una segunda en la que, según ha explicado Robles, viajan dos mujeres embarazadas. La madrugada del pasado jueves ya aterrizó en la base de Torrejón el primer avión español con 53 repatriados, entre los que se encontraban cinco españoles.

Asimismo, este viernes a primera hora de la tarde llegó a Madrid desde París un avión de la Unión Europea con 38 trabajadores afganos y sus familias que serán enviados en los próximos días hacia su destino final en otros estados miembro de la UE. El viernes llegó el segundo avión español con 110 afganos, que aterrizó alrededor de las 20.30 horas. Ya este sábado, llegó a Madrid pasadas las 20.00 horas el tercer avión de la UE, fletado por Francia, con 36 personas evacuadas desde Afganistán y, esa misma noche se produjo el aterrizaje de otro avión español en el que se han evacuado a un total de 110 personas afganas.

CAOS EN EL AEROPUERTO

"Tenemos grupos de gente que gritan 'España, España' para poder entrar", ha explicado Robles sobre la situación que están viviendo los afganos en el aeropuerto de Kabul en donde, ha explicado, hay "muchas familias con niños" que intentan entrar durante más de 24 horas para acceder a los vuelos puestos en marcha por España.

Robles ha señalado que el país está haciendo "todo lo posible, en la medidas de sus posibilidades" para traer a todas las personas que necesiten ayuda. Aún así, ha reconocido que hay situaciones que no dependen de España, incluyendo las dificultades que existen para acceder al aeropuerto de Kabul. "Les pedimos que griten 'España', que vayan con la bandera o con algo rojo", ha explicado la ministra de Defensa, para insistir en la situación que se vive en Kabul.

JOE BIDEN

Por su parte, el presidente de EEUU, Joe Biden, ha asegurado que todos los estadounidenses que quieran salir de Afganistán podrán hacerlo, lo que podría contradecir la fecha anunciada del 31 de agosto para el fin de la operación de evacuación del país.

"Me duele el corazón por la gente que se puede ver" en las imágenes del aeropuerto, ha añadido Biden, señalando que "la evacuación de miles de personas de Kabul va a ser dura y dolorosa, sin importar cuándo comenzó" pues "no hay forma de evacuar a tanta gente sin dolor". El presidente ha hecho hincapié en que la "primera prioridad" de su Administración es evacuar a tantos ciudadanos estadounidenses sea posible "de la manera más rápida y segura" y que, aunque espera no extenderse demasiado, sospecha que "habrá discusiones sobre qué tan avanzado se está en el proceso".

Por otro lado, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que convocará a los líderes del G7 el martes para "conversaciones urgentes" sobre Afganistán.