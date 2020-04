"El Gobierno no va a exigir nada que no se pueda cumplir", ha dicho el mismo ministro de Sanidad, Salvador Illa, sobre la posibilidad de que el uso de mascarillas se haga obligatorio entre la población una vez se vayan levantando las restricciones a la movilidad y el confinamiento. Desde el Ejecutivo reconocen que este producto será importante en la desescalada, pero no concretan aún cómo será su reparto en caso de hacerse imprescindible su utilización.