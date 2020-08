En 'Herrera en COPE', Álvarez de Toledo ha explicado, por primera vez en un medio de comunicación tras su cese, las razones que a su juicio han llevado al líder de la formación a tomar esta decisión. Asegura que "He dados muchos detalles sobre el cese y quizás a alguno no le gustó que los diera. Cuando te destituyen tienes que explicar los motivos por los cuáles has sido destituida. Es algo que siempre me ha obsesionado, tratar a los españoles como adultos".