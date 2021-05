Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno de España, ha opinado sobre los indultos a los políticos de ERC y Junts condenados por sedición y malversación de dinero público, durante una entrevista en 'Herrera en COPE'. Ha expresado su opinión sobre qué camino seguir en favor del diálogo.

La ministra ha sido clara, aunque ha recordado que se trata de una opinión personal, y apoya medidas que, asegura, favorecen la reconciliación y la concordia: "No podemos volver para atrás a fórmulas fallidas. Hace tres años viví escenas incomprensibles y que me costó mucho explicar fuera de España. Ese camino de la crispación y el enfrentamiento no lo podemos revivir. Desde entonces hemos conseguido recuperar el diálogo y la concordia dentro de la sociedad catalana y yo apuesto por ello y no por volver a enfrentamientos que no nos llevan más que al fracaso".

Cree que es el momento de apostar por la convivencia: "Hay que encontrar situaciones que eviten una repetición de lo que sucedió hace tres años. Todos queremos una buena convivencia en la sociedad española y para eso tenemos que trabajar".

Y ha asegurado que el ejecutivo no toma decisiones con fines electoralistas: "El Gobierno hace lo mejor para la sociedad española, aunque sea impopular. No es la conveniencia política la que nos guía. Todo el mundo puede cometer errores, y esta es la línea en la que vamos a seguir en lo que queda de legislatura".

Calviño ha evitado opinar sobre la posibilidad de negociar un concierto económico con Cataluña similar al que disfrutan en Navarra y País Vasco: "La reforma del sistema de financiación autonómica habrá que abordarlo con las comunidades autónomas".

Asimismo, ha rechazado una vez más que se vaya a derogar la reforma laboral aprobada por el gobierno de Rajoy, contradiciendo lo afirmado por la ministra Yolanda Díaz hace unos días: "Estar mirando constantemente al pasado y destruir lo construido no es positivo. En España tenemos un problema laboral y son muchas las reformas que tenemos que abordar. Hay que construir un nuevo estatuto de los trabajadores que se corresponda con la realidad del siglo XXI".