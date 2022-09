El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, agudizó las críticas que ha utilizado recientemente para describir a su predecesor y a los partidarios de Donald Trump en un discurso a la nación en horario de máxima audiencia este jueves desde el Independence Hall de Filadelfia.

Biden declaró que "la igualdad y la democracia están bajo asalto" por parte de los republicanos "extremistas", y dio a entender que la única manera de detenerlos es votar contra los republicanos que apoyan al ex presidente.

Los medios destacan el tono duro del discurso y subrayan que Biden ha encendido la campaña de cara a las elecciones de mitad de mandato que se celebran en noviembre.

"Durante mucho tiempo creímos que la democracia estadounidense estaba garantizada. Pero no lo está. Tenemos que defenderla, protegerla, ponernos de pie", dijo el presidente de EEUU.

El líder demócrata advirtió de que Trump y sus seguidores, conocidos como 'MAGA' por el eslogan 'Make America Great Again' ('Hagamos EEUU grande de nuevo'), "no respetan la Constitución ni la voluntad del pueblo", pues rechazan los resultados de las elecciones de 2020 que ganó Biden.

"Donald Trump y los republicanos 'MAGA' representan un extremismo que amenaza los cimientos de nuestra república", resumió el presidente demócrata.

Sus colaboradores dicen que Joe Biden está cada vez más preocupado por las tendencias antidemocráticas en el Partido Republicano, y ve la necesidad de meterse en la lucha electoral de este año y replantear lo que está en juego en su propia candidatura a la reelección en 2024.

EL PARTIDO REPUBLICANO PIDE QUE SE DISCULPE

El líder de la minoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, ha pedido al presidente que se disculpe por las acusaciones de extremismo contra los partidarios del ex presidente Donald Trump en el seno del Partido Republicano.

"El presidente Biden ha optado por dividir, degradar y menospreciar a sus compatriotas estadounidenses. ¿Por qué? Simplemente porque no están de acuerdo con sus políticas. Eso no es liderazgo", ha dicho McCarthy en declaraciones recogidas por el diario 'The Hill'.