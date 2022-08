La medida irá dirigida a los ciudadanos que ganen menos de 125.000 dólares al año o 250.000 dólares en el caso de parejas casadas, según el Departamento de Educación.

Además, el presidente estadounidense vía Twitter también ha expuesto que cancelará hasta 20.000 dólares para los beneficiarios de las Becas Pell, de las que se benefician una gran cantidad de estudiantes hispanos y afroamericanos con pocos recursos. De la misma manera, ha mencionado que la mayoría de prestamos estudiantiles se extenderán “una última vez” hasta el 31 de diciembre.

In keeping with my campaign promise, my Administration is announcing a plan to give working and middle class families breathing room as they prepare to resume federal student loan payments in January 2023.



I'll have more details this afternoon. pic.twitter.com/kuZNqoMe4I