Bercow asegura que usará la "creatividad" para frenar a Johnson

Para garantizar que el primer ministro británico no ignore la ley que impide un Brexit duro

El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, ha prometido utilizar la "creatividad" para garantizar que el primer ministro británico, Boris Johnson, no ignore la ley que le impide sacar a Reino Unido de la Unión Europea (UE) sin un acuerdo a finales de octubre.

Cree que es "asombroso" que alguien estuviera considerando la idea de no obedecer la ley

Johnson prometió llevar a cabo el Brexit el 31 de octubre, con o sin un acuerdo, y que no solicitará un retraso a ese plazo, a pesar del requisito legal de hacerlo si no ha obtenido la aprobación del Parlamento para un acuerdo de salida. Sin embargo, Bercow, que ha sido acusado por el Gobierno de violar las reglas parlamentarias para ayudar a los legisladores a tratar de forzar un retraso en la salida de Reino Unido de la UE, dijo que era "asombroso" que alguien estuviera considerando la idea de no obedecer la ley.

"Si nos acercamos a eso, me imagino que el Parlamento querría cortar esa posibilidad y hacerlo con fuerza". "Si eso exige creatividad procesal adicional para que se cumpla, es una certeza absoluta que esto sucederá y que ni las limitaciones del libro de reglas existente ni el tictac del reloj lo detendrán", dijo el jueves en una conferencia para abogados, según recoge Reuters.

Esta semana, Bercow anunció que renunciaría como presidente de la Cámara baja del Parlamento el próximo mes después de más de 10 años en el cargo. "No seguir la ley sería un terrible ejemplo para la sociedad", señalaba.