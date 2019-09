Albert Rivera: "Lo que temo es a un presidente incapaz de gobernar"

Asegura que Pedro Sánchez es un "obstáculo" para la política española

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha sido claro este jueves en una entrevista en la Cope. Para él, Pedro Sánchez es "un obstáculo para la política española" porque ha demostrado que "no quiere llegar a acuerdos de gobierno incluso siendo candidato" a la investidura. El dirigente de la formación naranja reconoce que lo que más teme ahora mismo es "un presidente incapaz de gobernar", y el socialista lo es.

Rivera ha justificado también su oferta de abstención de última hora a Sánchez, y ha dicho que no lo hizo antes porque no quería que le tildaran de "oportunista", o que dijeran que quería "meterse en medio de una negociación con Podemos" o que solo buscaba "sillones". Bajo su punto de vista, la rápida negativa del presidente en funciones revela que no quiere llegar a acuerdos de gobierno y que su intención era la convocatoria de nuevas elecciones, que tendrán lugar el próximo 10 de noviembre.

El dirigente naranja ha asegurado que no se entenderá con el PSOE tras los comicios a no ser que Sánchez "gire hacia el constitucionalismo", y ha remarcado que no teme que los socialistas arrebaten electores de centro a Cs. "Me preocupa un presidente que por cálculos personalistas es incapaz de gobernar", ha señalado Rivera.

También ha insistido en que si su formación tiene "un escaño más" que el bloque de las izquierdas sumará con el PP para formar gobierno. No obstante, Rivera ha descartado concurrir a los comicios a través de la marca 'España Suma' que han promovido los 'populares' y que sería similar a la coalición Navarra Suma, en la que Cs y Partido Popular se integraron.

"Sánchez está soñando con dividir España en dos: o Sánchez o los fachas. Lo inteligente es sumar como en Andalucía", ha explicado Rivera, que ha aprovechado para asegurar que no se arrepiente de la foto de la manifestación de Colón, en la que participó junto al PP y Vox para reclamar la convocatoria de elecciones, que se celebraron el pasado 28 de abril. Según ha remarcado, él está "donde está la libertad". "No pregunto, voy", ha afirmado el dirigente de Ciudadanos, que cree que "lo que hay que preguntarse es por qué en esas fotos donde hay banderas de España el Partido Socialista se borra".