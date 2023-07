El verano es, para muchos, sinónimo de vacaciones y descanso. No obstante, también es el momento preferido por la mayoría de los novios para celebrar su boda. ¿Quién no ha tenido alguna a lo largo de la época estival? Así, poco antes del enlace es común la celebración de las despedidas de soltero de los novios. Disfraces, complementos y fiestas que, en ocasiones, rozan el límite legal y perturban la tranquilidad ciudadana, pero ¿qué es posible prohibir y qué no es una despedida de soltero?