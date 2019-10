Ventas en Wall Street tras las dudas sobre un acuerdo comercial China-EEUU

El S&P 500 marcó un nuevo récord este miércoles tras el recorte de tipos de la Fed

Ventas del 0,5% en Wall Street tras las dudas de China de que finalmente se llegue a un acuerdo comercial amplio con EEUU. Esto hace que los inversores se vuelvan pesimistas, aunque recordamos que el S&P 500 marcó este miércoles un nuevo récord en 3.050 puntos tras la tercera rebaja de tipos de la Reserva Federal (Fed).

Según Bloomberg, China ha puesto en duda la posibilidad de un acuerdo comercial a largo plazo con EEUU. Esto ha provocado un cambio en el sentimiento de los inversores, que últimamente se habían mostrado optimistas a la vista de que ambas partes señalaron el progreso en un acuerdo inicial que se firmaría en noviembre.

Además, los inversores siguen analizando las medidas y los mensajes de la Reserva Federal (Fed), que este miércoles rebajó los tipos de interés por tercera vez consecutiva. No obstante, el banco central anticipó que hará una pausa en la flexibilización de la política monetaria por ahora, debido a que la incertidumbre sobre el Brexit y la guerra comercial ha bajado en las últimas semanas.

No obstante, Jerome Powell tranquilizó al mercado al descartar futuras subidas de tipos a no ser que la inflación aumente "significativamente" por encima del 2%, algo que no se prevé al menos hasta 2021..

El presidente de la Fed reiteró en varias ocasiones que los tipos se encuentran en "niveles apropiados" y coherentes con la previsión de un crecimiento económico moderado. Además, señaló que las incertidumbres provocadas por la guerra comercial y el Brexit "se han reducido", debido al principio de acuerdo alcanzado por EEUU y China y a que se ha reducido de manera notable la probabilidad de un Brexit duro. Así las cosas, el mercado descuenta que los tipos no se moverán, al menos, durante varios meses.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el terreno empresarial, anoche presentaron sus cuentas Apple y Facebook. La red social sube un 4% tras publicar un beneficio por acción de 2,12 dólares, cifra que superó los 1,88 dólares anticipados por el consenso. El beneficio neto subió un 19%, hasta 6.091 millones de dólares.

Por su parte, Apple (+2%) publicó un beneficio por acción (BPA) de 3,03 dólares, cifra que superó la previsión de 2,84 dólares. El beneficio neto se redujo hasta 13.700 millones de dólares desde 14.100 millones en el mismo periodo del año anterior. Además, el fabricante del iPhone se mostró "muy optimista" de cara a la campaña de Navidad.

En otros mercados, el petróleo West Texas cae un 2,3%, hasta 53,83 dólares. El 'oro negro' se muestra incapaz de repuntar por las dudas de los analistas sobre una mayor demanda mundial de crudo a medio y largo plazo. Además, los datos de inventarios siguen mostrando una acumulación que presiona los precios a la baja.

Además, el euro se deprecia un 0,1%, hasta 1,1140 dólares. Y en el mercado de deuda, la rentabilidad del bono americano a 10 años baja hasta el 1,69%, mientras el rendimiento del bono a 2 años cede hasta el 1,54% y el del bono a 3 meses cae al 1,54%.