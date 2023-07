Wall Street anticipa cautela este martes tras las ganancias registradas este lunes, lideradas por los valores tecnológicos. Los inversores están muy atentos a la temporada de resultados y en esta jornada, entidades como Bank of America, Morgan Stanley y Bank of New York Mellon darán a conocer sus cifras trimestrales.

"Los inversores continúan operando con mucho cuidado. Sin embargo, estamos seguros de que, a medida que aumentan las probabilidades de un aterrizaje suave, hay mayores posibilidades de que el mercado de valores de EEUU también tenga un buen desempeño en la segunda mitad de este año", afirma Naeem Aslam, jefe de inversiones de Zaye Capital Markets.

Una opinión que es compartida por los expertos de Link Securities, que creen que "las expectativas de que el proceso de desinflación en marcha se consolide en los próximos meses y "fuerce" a la Reserva Federal (Fed) a dar por finalizado su proceso de alzas de tipos antes de lo esperado, lo que incrementaría la probabilidad de un "aterrizaje suave" de esta economía, siguen impulsando al alza tanto a los bonos como a las acciones".

MÁS RESULTADOS EMPRESARIALES

La temporada de resultados empresariales del segundo trimestre sigue avanzando y cada jornada un mayor número de empresas publica sus cifras.

En esta sesión, las protagonistas serán Bank of America, Morgan Stanley y Bank of New York Mellon.

"Si bien las sucursales de inversión de BoFA y Morgan Stanley pueden haber recibido un golpe, los inversores observarán qué tan bien estos bancos se beneficiaron del aumento de las tasas", explica Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

"Será muy relevante lo que digan estas entidades sobre el comportamiento de sus depósitos y sobre el de su margen de intermediación, margen que se puede haber visto lastrado por la necesidad de incrementar la remuneración del pasivo para evitar “la fuga de clientes", añaden desde Link Securities.

Este miércoles también destacarán las cuentas de Goldman Sachs y las de dos grandes tecnológicas, Netflix y Tesla.

ECONOMÍA Y OTROS MERCADOS

La agenda económica de este martes también trae referencias destacadas para el mercado. Los operadores conocerán las ventas minoristas de junio, para las que se prevé hayan aumentado ligeramente hasta 0,5% desde el 0,3% del mes anterior.

"Las ventas minoristas de EEUU estarán en el centro de atención, ya que resiliencia del gasto de los consumidores de estadounidenses es otro dolor de cabeza en la lucha de la Fed contra la inflación", agrega Ozkardeskaya.

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 0,13% ($74,05) y el Brent cae un 0,17% ($78,37). Por su parte, el euro cotiza plano ($1,1235), y la onza de oro gana un 0,49% ($1.966).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 3,752% y el bitcoin avanza un 0,70% ($30.094).