Wall Street registra subidas medias del 0,4% tras dos jornadas consecutivas en las que los índices han marcado máximos históricos, alentados por las buenas noticias relacionadas con EEUU y China. En lo que va de año, el S&P 500 se ha revalorizado un 25,7%, hasta 3.152 puntos (en el mes de noviembre sube más del 4%). Recordamos además que la Bolsa de Nueva York cerrará el jueves por la fiesta de Acción de Gracias y abrirá el viernes tan sólo media sesión, por lo que el volumen de negociación será reducido.

Donald Trump ha dicho que el acuerdo comercial está "en su agonía final" y el mercado da por sentado que se firmará antes del 15 de diciembre, cuando EEUU tendría que volver a elevar aranceles a China. Los negociadores han acordado seguir trabajando esta semana en las cuestiones pendientes.

Más concretamente, el republicano ha declarado que espera "un acuerdo comercial muy importante; supongo que se podría decir que es uno de los acuerdos comerciales más importantes". "Está yendo muy bien", ha declarado, para añadir que "al mismo tiempo queremos ver que vaya bien en Hong Kong".

DATOS ECONÓMICOS

Los datos macro son el otro gran asunto. El Producto Interior Bruto (PIB) de EEUU creció hasta el 2,1% en el tercer trimestre, mejor del 1,9% estimado anteriormente y por encima del crecimiento del 2% que registró la economía en los tres meses anteriores, según los datos publicados este miércoles por el Departamento de Comercio.

La mejora en esta cifra se debe principalmente a las revisiones al alza en los inventarios y a la inversión en infraestructuras. Por su parte, el aumento en el gasto del consumidor fue del 2,9%, con lo que siguió siendo el principal motor de crecimiento en EEUU.

Además, los pedidos de bienes duraderos de octubre han subido un 0,6%, muy por encima de la caída esperada del 0,8%. Excluyendo la partida de Defensa, los pedidos avanzaron un 0,1%, frente a la caída esperada del 0,3%. "Esto sugiere que la inversión en equipamiento comercial comenzó el cuarto trimestre con un impulso sólido, un cambio positivo frente a los tres trimestres anteriores", destacan los expertos de Berenberg.

En el mercado laboral, los datos semanales de desempleo han sido mejores de lo anticipado. Las peticiones iniciales han bajado hasta 213.000 desde 228.000, por debajo de las 221.000 esperadas.

EMPRESAS Y ACCIÓN DE GRACIAS

En lo que respecta a las ventas de Acción de Gracias, hay buenas expectativas sobre el Black Friday. Best Buy se disparó en la pasada jornada tras anticipar que la temporada navideña será buena y ofrecer unas previsiones para el cuarto trimestre mejores que las del consenso. Target y Walmart han pronosticado igualmente fuertes ventas en el precio crucial que va de Acción de Gracias a Navidad y en el que se podrían registrar hasta el 40% de las ventas anuales de los minoristas estadounidenses.

Además, Elon Musk sigue calentando los títulos de Tesla a base de tuiTs sobre su Cybertruck. El multimillanario ha tuiteado la cifra de 250.000, en relación con las reservas que han recibido para su nuevo vehículo. Sin embargo, lo que Musk está considerando como reservas no lo son realmente. En realidad, la gente está haciendo pedidos del vehículo, lo que cuesta sólo 100 dólares cada vez que se solicita. Según la propia Tesla, estos pedidos no se consideran realmente un depósito para el vehículo, que ha salido al mercado a un precio de 39.900 dólares.

ANÁLISIS TÉCNICO Y OTROS MERCADOS

Por análisis técnico, el S&P 500 cotiza en máximos de todos los tiempos. "O lo que es lo mismo, se encuentra en subida libre absoluta. Técnicamente, no existe señal de fortaleza más importante que esta, lo que no quiere decir que no se puedan producir correcciones de corto plazo (fases de reacción)", explica José María Rodríguez, analista de Bolsamanía.

"El precio ha saltado con claridad al alza después de un lateral que viene durando cerca de dos años: desde principios de 2018. Y esto acostumbra a traer importantes implicaciones alcistas en términos de medio y largo plazo", añade este experto.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,1%, hasta 58,45 dólares. Además, el euro se deprecia un 0,16%, hasta 1,10 dólares. Por último, la rentabilidad del bono a 10 años sube hasta el 1,76% y la del bono a 2 años avanza hasta el 1,60%.