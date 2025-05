Wall Street anticipa caídas del 0,5% este miércoles tras las ventas moderadas del martes, en un mercado que centra su atención en las tensas negociaciones del Congreso de EEUU sobre el proyecto de reforma fiscal de Donald Trump, en un contexto marcado por la reciente rebaja de la calificación crediticia de Moody's al país.

"La preocupación es simple: si Estados Unidos no puede recortar el gasto y al mismo tiempo implementa recortes de impuestos radicales, el déficit seguirá creciendo. Y si los mercados, si los inversores, no están dispuestos a seguir el juego, poco puede hacer el gobierno. ¿Recuerdan la minicrisis presupuestaria de Liz Truss en el Reino Unido? Si los inversores dicen que no, es no. Por el momento, los inversores se muestran escépticos", valora Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Banco Swissquote.

Por su parte, los analistas de Deutsche Bank destacan que "cuando se trata del corto plazo, todos los ojos están ahora en el proyecto de ley fiscal que la administración Trump está tratando de aprobar en el Congreso, ya que el acuerdo final contribuirá en gran medida a determinar cuánto aumentará el déficit de Estados Unidos en los próximos años".

De hecho, según comenta Pedro del Pozo, director de inversiones financieras de Mutualidad, el mercado comienza a cambiar el foco desde cuestiones meramente comerciales o arancelarias hacia el escenario fiscal estadounidense.

"Este se torna especialmente relevante al valorar la sostenibilidad de la deuda. En efecto, el problema del déficit presupuestario se ha convertido en una preocupación estructural. Las alternativas que se manejan en caso de que no se aprueben reformas fiscales son poco alentadoras: bien subidas masivas de impuestos o bien una mayor emisión de deuda, en un momento en el que la capacidad de financiación comienza a mostrar síntomas de tensión", indica.

LA GEOPOLÍTICA VUELVE A ESCENA

El otro punto de interés para los inversores es la situación geopolítica, sobre todo, en medio de las informaciones que apuntan a que Israel prepara un posible ataque contra instalaciones nucleares de Irán.

Y todo ello, en un momento complicado para Israel, debido a la creciente presión internacional para que permita la entrada de ayuda humanitaria en la franja de Gaza, y mientras crecen las acusaciones de genocidio y violación de los derechos humanos por parte de muchos países y organismos.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, Lowe's dará a conocer sus resultados del primer trimestre de 2025 después de otros minoristas como Walmart o Home Depot se hayan mostrado de forma divergente respecto al impacto de los aranceles en los precios de sus productos.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 1,35% ($62,87) y el Brent avanza un 1,25% ($66,22). Por su parte, el euro se aprecia un 0,32% ($1,1319), y la onza de oro gana un 0,70% ($3.307).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 4,535% y el bitcoin pierde un 0,18% ($106.431).