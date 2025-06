Wall Street anticipa suaves compras este jueves tras el signo mixto del miércoles, en un mercado atento a cualquier novedad en las negociaciones comerciales entre EEUU y sus socios. Todo ello sin perder de vista la macro, sobre todo, después del mal dato de empleo de mayo publicado por la consultora ADP.

"La decisión de la administración Trump de duplicar los aranceles a las importaciones de acero y aluminio, junto con la fecha límite para que los socios comerciales, incluida China, presenten propuestas para evitar nuevas subidas arancelarias, ha reavivado el temor a una nueva guerra comercial. Si este escenario se concreta, es probable que los activos sensibles al riesgo sufran un impacto negativo significativo", valora Linh Tran, analista de mercado en XS.com.

Así, en Bankinter explican que "tras el repunte del último mes -favorecido por cierta relajación del tono en la guerra comercial-, las bolsas se enfrentan ahora a un periodo de más cautela con revisiones a la baja de beneficios, debilitamiento de la economía, riesgo inflacionario y mayores desequilibrios fiscales que elevarán la prima temporal de los bonos y afectarán negativamente a las valoraciones".

Por su parte, Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank, destaca que "Trump está visiblemente frustrado con la resiliencia de China, pero este país tiene una carta poderosa: las tierras raras. Suministran alrededor del 90% de los elementos de tierras raras a nivel mundial, esenciales para fabricantes de automóviles y productores tecnológicos. Estos metales no son raros como el oro o el platino; se encuentran en muchos lugares, pero no en forma concentrada. Es necesario extraerlos y refinarlos, y China destaca por hacerlo a bajo coste".

En este sentido, la experta añade que una restricción a las exportaciones de tierras raras podría tener graves consecuencias económicas. "Pero Xi no se quedará de brazos cruzados sin hacer concesiones reales, en tecnología, aranceles, etc. Incluso Reino Unido, exento temporalmente de los aranceles del 50 % al acero y al aluminio, ha vuelto a la mesa, advirtiendo que la incertidumbre no desaparecerá. Los mercados, por ahora, lo ignoran. ¿Pero por cuánto tiempo?".

CON EL FOCO EN EL MERCADO LABORAL

En cuanto a la agenda macro, este jueves se darán a conocer las peticiones semanales de desempleo, que se espera hayan retrocedido ligeramente hasta las 235.000 desde las 240.000 solicitudes de los siete días previos.

Con todo, el plato fuerte de la semana llegará este viernes con la publicación del informe de empleo oficial de mayo, para el que se prevé muestre la creación de 130.000 nuevos puestos de trabajo, por debajo de los 177.000 del mes anterior; mientras que la tasa de paro seguiría en el 4,2%.

Esto, después de que la consultora ADP mostrara este miércoles la creación de 37.000 empleos en mayo, una cifra que quedaba por debajo de los 115.000 esperados.

"La situación económica de incertidumbre marcada por los aranceles hace mella el empleo en EEUU. El mercado queda ahora a la espera de los datos más relevantes sobre el mercado laboral americano el viernes con la publicación de la creación de empleo no agrícola y la tasa de paro", dicen en Bankinter.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, Procter & Gamble, gigante de productos para el cuidado personal, ha anunciado un recorte de empleo de 7.000 trabajadores y una simplificación de su catálogo de marcas.

Además, el fabricante de chips Broadcom rendirá cuentas ante el mercado al cierre de Wall Street.

En otros mercados, el petróleo West Texas sube un 0,18% ($62,96) y el Brent avanza un 0,22% ($65). Por su parte, el euro cotiza plano ($1,1417), y la onza de oro gana un 0,10% ($3.401).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se relaja al 4,351% y el bitcoin pierde un 0,20% ($104.858).