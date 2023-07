Los futuros de Wall Street anticipan una jornada positiva (Dow +0,08%; S&P 500, +0,07%; Nasdaq, +0%) en la última sesión de un mes muy positivo para los valores estadounidenses. El Dow Jones suma alrededor de un 3,1% en el mes de julio, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq Composite suben por encima del 2,6% y del 2,3% en el séptimo mes del año. Cabe señalar que el Dow Jones dijo adiós la pasada semana a 13 días consecutivos de alzas, la mayor racha positiva desde 1987.

Tras varias semanas agitadas, los inversores centran su atención en el informe de empleo de julio, que se conocerá el viernes. El mercado proyecta que Estados Unidos haya creado unos 184.000 nuevos puestos de trabajo en el séptimo mes del año, una clara reducción respecto a los 209.000 creados en junio. Recordamos que el dato del mes pasado ya se situó claramente por debajo de las expectativas del mercado, que anticipaba unos 225.000 nuevos empleos.

Para Richard Hunter, director de mercados de Interactive Investor, hay una creciente sensación en el mercado de que el aterrizaje suave es posible. "El llamado escenario "Ricitos de oro", en el que la inflación se domestique por fin sin pérdidas significativas de empleo y en el que se evite una recesión, parece haberse convertido en una posibilidad real tras los últimos datos económicos", apunta.

El último dato que parece apuntar a este escenario es el deflactor de consumo privado PCE, uno de los indicadores favoritos de la Reserva Federal (Fed). El índice general ha caído en junio hasta el 3% en tasa interanual, tras cerrar mayo en el 3,8%, según los datos publicados por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Comercio estadounidense. En cuanto a la inflación subyacente, bajó hasta el 4,1%, cinco décimas inferior al registro del mes anterior.

Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneápolis y uno de los miembros más duros del banco central, ha indicado que este escenario es alcanzable y que sería un "resultado rotundamente positivo" para la economía estadounidense. "Podemos volver al tipo de economía que teníamos antes de la pandemia, que era de muy bajo desempleo, baja inflación, aumentos salariales reales modestos pero positivos para el pueblo estadounidense", ha indicado en una entrevista concedida a 'CBS News'.

No obstante, el 'halcón' de la Fed ha indicado que eso no significa que la Fed se vaya a relajar y ha adelantado que "si necesitamos aumentar los tipos más allá de aquí, lo haremos". El mercado espera que la Reserva Federal no suba más los tipos de interés en lo que queda de 2023, pero distintos funcionarios del banco central, entre ellos el presidente Powell, han dejado la puerta abierta a un posible endurecimiento en los próximos meses.

EMPRESAS Y OTROS MERCADOS

En el plano empresarial, el mercado continúa pendiente de algunas cifras trimestrales de especial relevancia. Por ejemplo, el miércoles se confesarán ante los mercados Qualcomm, PayPal o Shopify. No obstante, el plato gordo de la semana llega el jueves, ya que Apple y Amazon darán a conocer sus cifras al cierre de la sesión. Otras compañías, como Airbnb Moderna, Booking o Motorola también publicarán resultados este jueves.

"La temporada de resultados ha deparado más sorpresas al alza de las esperadas, aunque con un nivel de expectativas bastante bajo. Se calcula que, cuando se ha completado aproximadamente la mitad de la temporada actual, alrededor del 80% de las empresas hayan superado las expectativas de los analistas, incluso al nivel de las acciones tecnológicas de gran capitalización que han contribuido en gran medida a las ganancias excesivas del Nasdaq este año. A lo largo de la semana, Apple y Amazon pondrán a prueba este optimismo con sus últimos datos comerciales", destaca Hunter.

En otros mercados, el euro gana terreno frente al dólar (+0,14%, 1,1031). Por su parte, el petróleo sube. El Brent escala hasta 85,05 dólares y el West Texas, hasta los 80,82 dólares. La onza de oro cae un 0,34% hasta los 1.993 dólares y la plata sigue su estela y cede un 0,41% hasta los 24,39 dólares.

En el mercado de las criptomonedas, el bitcoin se revaloriza y se sitúa en los 29.300 dólares, mientras que el ethereum cae por debajo de los 1.870 dólares.

El rendimiento del bono estadounidense a 10 años sube hasta el 3,981%.