Wall Street anticipa este jueves más caídas tras las pérdidas del miércoles, que estuvieron lideradas por el Nasdaq. Los inversores optaron por recoger beneficios después de que el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, asegurase ante el Congreso que habrá nuevas subidas de tipos durante este año. El banquero central vuelve a comparecer en esta jornada en el Comité Bancario del Senado, centrando nuevamente la atención del mercado en su mensaje.

"En renta variable, el S&P 500 cedió algo de terreno, pero no todos los sectores sufrieron. Las acciones tecnológicas lastraron al índice junto a financieras e inmobiliarias, pero las acciones energéticas lideraron las ganancias", analiza Ipek Ozkardeskaya, analista sénior de Swissquote Bank.

Para la experta, Powell no dijo nada que no se supiera ya, o que no se esperase en el primer día de su testimonio semestral ante los legisladores estadounidenses.

"Dijo que la Fed continuará subiendo las tasas, pero debido a que se están acercando al destino, es normal reducir el ritmo. Repitió que dos aumentos más son una buena suposición y que la economía sufrirá un período de condiciones crediticias estrictas, crecimiento por debajo del promedio y mayor desempleo para volver a una inflación más baja", agrega Ozkardeskaya.

Asimismo, los analistas de Link Securites remarcan que "Powell quiso puntualizar que ellos nunca usaron la palabra "pausa", en referencia al hecho de que en la mencionada reunión del FOMC de la semana pasada no modificaron sus tasas de interés de referencia, y que no iba a usar esa palabra en su intervención".

Este jueves, en su comparecencia ante Comité Bancario del Senado, los estrategas creen que su mensaje no diferirá del pronunciado el miércoles ante la Cámara de Representantes, aunque puede haber novedades en el turno de preguntas de los senadores.

PETICIONES DE DESEMPLEO

Durante su comparecencia ante con Congreso, Powell vinculó las nuevas subidas de tipos a la evolución de los principales indicadores económicos.

En este sentido, serán claves la próxima publicación del IPC, que tendrá lugar el 12 de julio, así como del informe de empleo, que se dará a conocer el 7 de julio.

Otros datos macro también serán relevantes de cara a la evolución de la política monetaria y este jueves los inversores descontarán las peticiones semanales de desempleo, que esperan se mantengan en torno a las 260.000, en línea con los datos de los siete días previos.

El viernes será el turno de los PMI manufacturero y de servicios, que se estima continúen en 48 puntos y 54 puntos, respectivamente.

OTROS MERCADOS

En otros mercados, el petróleo West Texas baja un 0,10% ($72,50) y el Brent retrocede un 0,11% ($77,04). Por su parte, el euro se aprecia un 0,10% ($1,099), y la onza de oro cede un 0,35% ($1.938).

Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años se revaloriza al 3,754% y el bitcoin sube un 0,10% ($30.070).