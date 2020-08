Wall Street registra signo mixto tras completar la semana pasada con fuertes ganancias y con el S&P 500 muy cerca los de máximos históricos de febrero. El principal indicador mundial se revalorizó un 2,5% en las últimas cinco sesiones y cotiza a tan sólo un 1% de su anterior récord.

Los índices neoyorquinos cotizan con signo muy dispar, ya que el Dow Jones avanza casi un 1% impulsado por las fuertes ganancias de Boeing y Caterpillar, mientras el S&P 500 sube de forma más moderada. Además, el Nasdaq cotiza en negativo, lastrado por valores como Microsoft, Tesla y Netflix.

Una de las noticias del día es que Donald Trump, ante la falta de acuerdo en el Congreso, ha firmado cuatro decretos que contemplan una prestación adicional a los desempleados, un retraso en el pago de impuestos sobre las nóminas, una moratoria en la devolución de los préstamos estudiantiles y una paralización de los desahucios de viviendas federales. Sin embargo, los demócratas han criticado estas medidas.

Sobre las elecciones presidenciales de noviembre, en las que Joe Biden ha conseguido ventaja en las encuestas, "si los inversores creen que Trump perderá en noviembre, la historia sugiere que los mercados corren más riesgo de corregir que de subir en los próximos meses", explica Sean Markowicz, CFA de Schroders.

A nivel empresarial, la adquisición del negocio de TikTok en EEUU por parte de Microsoft podría no estar tan clara como se pensaba. Según The Wall Street Journal, Twitter ha mantenido conversaciones preliminares con la red social china, aunque no está claro si tratará de seguir adelante con una posible adquisición.

Una de las más bajistas de la jornada está siendo Kodak. Sus acciones se están hundiendo cerca de un 30% después de que el Gobierno de Donald Trump haya anunciado que retira el acuerdo para que fabricara productos farmacéuticos. Sobre ella hay una investigación por supuesto tráfico de información privilegiada.

La Administración de Estados Unidos había acordado darle un préstamo de 765 millones de dólares. Tras la noticia los títulos se dispararon más de un 300%.

Además, McDonald's cae un 2% tras presentar una demanda contra Stephen Easterbrook, quien fue cesado como consejero delegado de la compañía en noviembre de 2019 por mantener una relación sentimental con una subordinada, exigiendo el reembolso de la indemnización por despido recibida, que ascendería a decenas de millones de dólares, tras destapar que el antiguo directivo había ocultado y destruido información sobre otras conductas inadecuadas durante su mandato.

Y en otros mercados, el petróleo West Texas sube un 1,3%, hasta 41,77 dólares, mientras el euro se deprecia un 0,28% y se cambia a 1,1752 dólares. Además, la rentabilidad del bono americano a 10 años cae hasta el 0,56%. Por su parte, el oro sube un 0,5%, hasta 2.040 dólares por onza.