“Hay gangas que solo se presentan una vez por década. Y, a veces, vienen disfrazadas de retroceso bursátil". Así abre Josh Kohn-Lindquist, estratega de The Motley Fool, uno de los informes más sugerentes sobre el panorama tecnológico actual.

Un estudio que el citado economista centra en Nice, una empresa israelí de software como servicio (SaaS) que, pese a liderar tres sectores básicos, "cotiza con un descuento que roza lo insólito". Su desplome cercano al 40% desde máximos puede parecer una señal de alerta, pero, en su opinión, es todo lo contrario: una invitación.

Nice opera en las trincheras del futuro. Su plataforma basada en la nube no solo automatiza centros de atención al cliente, sino que combate delitos financieros y transforma la gestión de emergencias públicas. Todo esto, con inteligencia artificial (IA) como columna vertebral. Y lo mejor: la empresa está comprando sus propias acciones como nunca antes.

LIDERAZGO EN TRES FRENTES ESTRATÉGICOS

Desde su plataforma CXone hasta sus herramientas de cumplimiento financiero, Nice domina tres verticales de alto crecimiento:

1. Atención al cliente (75% de las ventas): con su modelo CCaaS (contact center as a service), la compañía ofrece soluciones automatizadas que combinan IA con intervención humana. “Está transformando cómo las empresas interactúan con sus clientes”, apunta Kohn-Lindquist. Así, no parece una casualidad que la empresa de investigación de mercados Forrester ubique su plataforma entre las líderes del sector.

2. Crimen financiero y cumplimiento (15%): sus algoritmos de aprendizaje automático permiten detectar fraudes y blanquear operaciones sospechosas en tiempo real. Más del 70% de los grandes bancos en EEUU y Europa ya los utilizan.

3. Seguridad pública y justicia (10%): Nice y Axon Enterprise comparten el duopolio de este segmento. Sus sistemas están presentes en el 94% de las comisarías británicas y en la mayoría de las ciudades de Estados Unidos y Canadá. En palabras de Kohn-Lindquist: “Son el Coca-Cola y Pepsi de la tecnología para emergencias”.

Con presencia en más de 150 países y clientes de grandísima envergadura, la compañía ya es una superpotencia del software. "Pero lo más sorprendente es que su historia de crecimiento apenas ha comenzado", asegura el mencionado experto.

DE LA DISRUPCIÓN A LA INNOVACIÓN CON IA

Nice no solo está sobreviviendo a la revolución de la inteligencia artificial, la está liderando. “La clave está en no ser el disrumpido, sino el que disrumpe”, señala el analista de The Motley Fool.

En 2024, el 97% de sus contratos de más de un millón de dólares incluían módulos de IA. En el primer trimestre de 2025, la cifra ya era del 100%. Mientras tanto, las ventas de servicios en la nube crecieron un 12%, pero las de IA y autoservicio lo hicieron un 39%. Es decir, su motor de crecimiento no es la nube, es la IA integrada.

Además, su tasa de retención neta del 111% indica que los clientes no solo repiten, sino que amplían el uso de sus herramientas. Un claro reflejo de confianza y de valor añadido.

UNA VALORACIÓN DE OPORTUNIDAD

Tras la presentación de sus resultados del primer trimestre, las acciones de Nice cayeron por una guía que el mercado consideró débil. Pero ahí podría radicar la oportunidad. Hoy, la acción se negocia a tan solo 14 veces su flujo de caja libre, la mitad de su media histórica (27x) y muy por debajo del ratio medio del S&P 500 (superior a 30x). "Unos ratios que se antojan muy atractivos".

Incluso si se ajusta por compensación en acciones, el múltiplo apenas sube a 18x. “Estamos ante uno de los múltiplos más bajos de toda la década para una empresa con este perfil”, apunta Kohn-Lindquist.

El mejor termómetro para valorar si una empresa está barata no es solo su PER, sino su propio comportamiento. En este caso, Nice ha iniciado el mayor programa de recompra de acciones de su historia. Con más de 1.000 millones de dólares en caja neta y una capitalización bursátil de 11.000 millones, tiene músculo de sobra para seguir comprando.

EL FACTOR CLAVE: VIGILAR LA IA TRIMESTRALMENTE

Como en toda tesis de inversión basada en crecimiento, el riesgo está en la ejecución. “No basta con tener buena tecnología. Hay que demostrar cada trimestre que sabes cómo monetizarla”, advierte el experto de The Motley Fool.

Nice tiene los ingredientes: liderazgo sectorial, adopción creciente, modelo SaaS, caja abundante y una penetración global envidiable. Pero debe seguir demostrando que la IA es más que una etiqueta en su estrategia. Que es su motor.

CONCLUSIÓN: LA BELLA DURMIENTE DEL SOFTWARE

En un mercado obsesionado con las grandes tecnológicas y los titulares sobre Nvidia o Microsoft, Nice podría representar una oportunidad contracorriente. Una empresa silenciosa, robusta, con tecnología puntera y valoraciones modestas. El tipo de activo que, visto en retrospectiva, muchos habrían querido comprar.

“No es una apuesta especulativa. Es una empresa ganadora en modo descuento que podría despertar en cualquier momento”, concluye Kohn-Lindquist.

Y como suele ocurrir con las gangas del mercado, hay que verlas cuando todavía están escondidas. Porque cuando despiertan, el precio ya no es el mismo.