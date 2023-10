Las bolsas de la región Asia-Pacífico han registrado este jueves subidas destacadas, a la espera de conocer el dato clave de la sesión, la inflación de Estados Unidos.

El índice Hang Seng de Hong Kong ha subido un 2,07%, liderando las ganancias en la región. Por su parte, el índice de referencia CSI 300 de China ha repuntado un 0,83%, aupado por el rebote que han experimentado los cuatro mayores bancos del país.

Y es que Bank of China, Agriculture Bank of China, China Construction Bank Corp. e Industrial and Commercial Bank of China han subido entre un 2% y un 4% tras conocerse que el fondo soberano del gigante asiático, Central Huijin Investment, ha elevado su participación en estas entidades por primera vez desde 2015.

En Australia, el S&P/ASX 200 ha ganado un 0,21% para cerrar en 7103,1 puntos, y en Japón, el Nikkei 225 ha subido un 1,33%. El Kospi de Corea del Sur ha avanzado, por su parte, casi un 1%, manteniéndose cerca de los máximos de dos semanas.

Las bolsas de Asia siguen así la estela marcada por Wall Street, que este miércoles cerró con subidas tras conocer las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), en las que quedó claro que se prevén tipos "restrictivos" hasta que la inflación baje.

No obstante, también mostraron falta de unanimidad sobre la necesidad de un endurecimiento adicional de la política monetaria. El dato de la inflación de este jueves será clave para determinar la decisión futura del banco central que lidera Jerome Powell.