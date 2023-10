El fondo soberano de China, Central Huijin Investment, ha elevado su participación en los cuatro bancos más grandes del país por primera vez desde 2015, lo que ha alimentado la esperanza de que las autoridades intensificarán sus esfuerzos para apuntalar el mercado.

En concreto, Central Huijin Investment ha comprado este miércoles por la noche alrededor de 65 millones de dólares en acciones de Bank of China, Agriculture Bank of China, China Construction Bank Corp. e Industrial and Commercial Bank of China, aumentando su participación en cada uno de ellos en un 0,01 puntos porcentuales.

Todos ellos han subido en bolsa entre un 2% y un 4% tras conocerse la noticia, y es que además de la compra, la nota dada a conocer por el fondo soberano apunta que espera seguir aumentando su participación en estas entidades durante los próximos seis meses.

Expertos e inversores llevan tiempo pidiendo al Gobierno chino que intervenga con un fondo de estabilización para comprar acciones. Sobre todo después de que la confianza en los mercados bursátiles del gigante asiático se haya visto sacudida por los problemas que atraviesa el sector inmobiliario. La crisis es cada vez más profunda en gigantes como Evergrande y Country Garden, que luchan por pagar su deuda.

Además, están aumentando las preocupaciones sobre la trayectoria de la segunda economía más grande del mundo. En lo que va de año, el índice de referencia CSI 300 ha retrocedido casi un 5%, y es que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno para apoyar el crecimiento y el mercado inmobiliario apenas han mejorado la confianza.

Todas las miradas estarán ahora puestas en los datos del PIB del tercer trimestre de China, que se publicarán la próxima semana.

Volviendo al fondo soberano, cabe destacar que entró por primera vez en el mercado secundario en 2008 comprando acciones de los tres mayores prestamistas del país en el punto álgido de la crisis financiera mundial, según recoge 'Bloomberg'. Tras ello, realizó compras similares en los años siguientes hasta 2015, cuando pausó esta tendencia que ahora ha decidido retomar.

Central Huijin tiene participaciones en 19 instituciones financieras, incluidos bancos y casas de bolsa.