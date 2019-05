Se cumple el 'Sell in May': primer mes de caídas para las bolsas en 2019

Si, la expresión financiera 'Sell in May and go away' ('Vender en mayo y salir del mercado') puede que también se cumpla en 2019, como lleva haciendo los dos años anteriores. Este dicho se basa en que históricamente, a partir del quinto mes del año baja el rendimiento de algunas acciones, dando paso a la temporada veraniega hasta octubre, cuando vuelve a recuperarse la actividad hasta final de año. Sea como sea, después de las subidas que han registrado las bolsas de enero a a abril, el mes de mayo será el primero en cerrarse en negativo.