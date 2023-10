EEUU ha logrado evitar a última hora el cierre del Gobierno, tras el acuerdo alcanzado entre republicanos y demócratas este fin de semana. La noticia ha supuesto un auténtico alivio para los mercados, que ya temían lo peor, aunque los expertos avisan de que el peligro no ha pasado. Y es que el país solo ha logrado ganar algo de tiempo (apenas 45 días) para intentar alcanzar un pacto para la financiación, algo que creen que será muy complicado. Por eso afirman que un cierre del Gobierno el 18 de noviembre aún es posible.

"Tras alcanzarse un acuerdo durante el fin de semana para evitar el 'shutdown', lo que se consigue realmente es ganar tiempo solo hasta el 17 de noviembre, fecha en la que deberán enfrentarse de nuevo al riesgo de cierre de la administración americana", comentan desde Renta 4.

Por su parte, Ipek Ozkardeskaya, analista senior de Swissquote Bank, comenta que "el quebradero de cabeza político en Estados Unidos no ha terminado, aunque los políticos han ganado unas semanas para intentar encontrar una solución mejor". Michael Hewson, analista jefe de mercados de CMC Markets UK, cree que solo se ha "retrasado el reloj" en EEUU 45 días, y cuando pasen "es probable que tengamos que pasar por el mismo circo político" de la amenaza de cierre y de negociaciones 'in extremis' de los legisladores del Congreso.

En Pantheon Macroeconomics opinan que el cierre se ha evitado por ahora, pero el camino para aprobar proyectos de ley de gastos antes de la nueva fecha límite "es estrecho y difícil". "La batalla por el gasto para el año fiscal 2024 está lejos de terminar, y un cierre el 18 de noviembre es totalmente posible", remarcan los analistas de la firma británica.

Además, apuntan que el puesto del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, está ahora "en peligro", y es que aunque evitar un cierre "es una victoria para el Partido Republicano en su conjunto, porque probablemente habrían asumido la culpa si no se hubiera llegado a un acuerdo", ahora se ha puesto en contra a varios legisladores del ala conservadora, que ya han anunciado que pedirán su cabeza.

Eso no garantiza su salida, pero sí que pone a McCarthy, o a quien quiera que le sustituya si es destituido, en una posición difícil, comentan los estrategas de Pantheon. "Los republicanos de la Cámara de Representantes intentarán ahora aprobar más de una decena proyectos de ley de asignaciones, la mayoría (si no todos) de los cuales estarán llenos de disposiciones que no tienen ninguna posibilidad en el Senado".

Creen que "el portavoz –quienquiera que ocupe la presidencia– enfrentará el mismo problema", y es que aunque el ala derecha en la Cámara es "demasiado grande para ignorarla", lo cierto es que "sus demandas no pueden satisfacerse, dado el control demócrata del Senado y la Casa Blanca".

Por eso avisan a los inversores de que "deben seguir centrados en los acontecimientos en Washington", ya que "esta historia tiene un largo camino por recorrer".

Desde Rabobank también comentan que se vienen momentos complicados, y es que antes del 17 de noviembre la Cámara todavía tiene que adoptar 8 proyectos de ley de asignaciones para el año fiscal 2024, y luego debe llevarse a cabo la conciliación de las versiones de la Cámara y el Senado de los 12 proyectos de ley de asignaciones. Mientras tanto, aún no hay acuerdo sobre el nivel de gasto federal total para el año fiscal 2024. Sin olvidar que la seguridad fronteriza y la financiación adicional para Ucrania "siguen sin resolverse".

"Esto significa que todavía podríamos estar ante un cierre del Gobierno después del 17 de noviembre, a menos que se apruebe una nueva medida provisional", dicen los analistas del banco holandés, que creen además que es probable que esta semana veamos un desafío a la presidencia de McCarthy por parte de miembros del Freedom Caucus (el ala dura del partido).

Como también lo cree el propio McCarthy, que tras la votación del sábado dijo que "si alguien quiere presentar una moción en mi contra, que la presente. Tiene que haber un adulto en la habitación". También afirmó que "es fácil ser un conservador que no quiere hacer nada, pero creo que Estados Unidos quiere encontrar al conservador que pueda hacer que el gobierno funcione de manera eficiente, efectiva y responsable".

La pregunta clave, destacan desde Rabobank, es si los demócratas deberían o no 'rescatar' a McCarthy llegado el caso. Sea como sea, remarcan, además de un desafío de liderazgo entre los republicanos de la Cámara de Representantes, la solución provisional adoptada el sábado "todavía deja considerables asuntos pendientes".

"La medida provisional solo dura hasta el 17 de noviembre, lo que significa que esta medida solo le da al Congreso siete semanas para aprobar los 12 proyectos de ley de asignaciones para el año fiscal 2024. Si la Cámara y el Senado no han aprobado y conciliado los 12 proyectos de ley para entonces, nos enfrentamos a un cierre después del 17 de noviembre, a menos que se adopte una nueva medida provisional", insisten.

Hay que recordar que el Senado ya aprobó 12 proyectos de ley de asignaciones, pero la Cámara no pasó de 4 de ellos, 3 la semana pasada (Defensa, Seguridad Nacional, Departamento de Estado; el proyecto de ley de agricultura fracasó anteriormente). Además, todavía no hay acuerdo sobre qué niveles de gasto federal total deberían aplicarse para el año fiscal 2024.

"La agitación política en el Capitolio continúa, pero al menos los trabajadores y contratistas federales recibirán su dinero durante las próximas siete semanas", concluyen.