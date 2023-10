Los tipos de interés siguen preocupando a los inversores. Los bancos centrales de todo el mundo han endurecido su política monetaria de forma no vista en mucho tiempo para luchar contra la inflación, y ya se han tocado tasas no vistas desde 2008. El nerviosismo es palpable, y hay quien ya se pregunta si la Fed o el BCE no se habrán pasado de frenada, y es que las consecuencias de unos tipos tan elevados están por llegar. Las bolsas también han sufrido esta incertidumbre, aunque Barclays cree que los tipos no serán lo que determine el futuro de los mercados.