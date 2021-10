Dos temas han estado bajo el foco de los inversores en este arranque de otoño que colearán y provocarán reacciones previsiblemente hasta Navidades. La crisis del promotor inmobiliario chino Evergrande está lejos de acabar y ha puesto al gigante asiático y sus múltiples problemas bajo el foco de lo mercados. Por otra parte, el resultado de los comicios alemanes, sin un ganador con ventaja suficiente para tener facilidad a la hora de formar gobierno, da lugar a meses de negociaciones y pactos que dejarán notar su impacto en las bolsas europeas. Para hablar de estos temas hemos entrevistado a Ramiro Martínez-Pardo, CEO y fundador de HeyTrade.

Repasa el experto el origen de los problemas de China a los que el mercado les ha empezado a prestar atención recientemente, para señalar que "vienen de lejos", desde antes de la crisis crediticia en EEUU y la zona euro, cuando "se empezó a tomar cierta conciencia en Pekín de que convenía rebalancear su economía y encontrar un modelo de crecimiento más sostenible en el que la demanda interna y la demanda de las familias jugasen un papel mayor".

En 15 años, "hemos asistido a ciclos de expansión del sector inmobiliario, intentos de reinar en esa expansión y de realizar ese rebalanceo, pero con poco éxito", analiza Martínez-Pardo. Y añade: “Como muy bien sabemos en España, esas burbujas pueden continuar muchos años hasta que se encuentran con la realidad”. Enfatiza que esto ha ocurrido con Evergrande y ha puesto en evidencia que es una “realidad muy tozuda en la que se está en una tormenta perfecta”, con un sector inmobiliario muy endeudado, con promociones en las que los futuros compradores prácticamente adelantaban el 100%, que se junta con unas tendencias macroeconómicas y demográficas en las que resulta muy difícil saber cómo va a hacerlo China para absorber todo el stock de vivienda".

Asegura el CEO de HeyTrade que Pekín tiene herramientas para "evitar" que una eventual quiebra del coloso inmobiliario "sea un evento traumático". "A corto plazo, el riesgo de contagio es más bajo de lo que se puede percibir", agrega, pero avisa del "riesgo a medio-largo plazo, que no está completamente entendido". Explica el analista que mercados e inversores deben empezar a hacerse a la idea de que el ciclo económico con avances del PIB del gigante asiático del 8% y 9% está por finalizar. Así, “todo crecimiento que intente China por encima del 1%-3% no será sano y seguirá estando financiado por deuda". "Hasta que eso no esté asumido por las autoridades chinas va a ser muy difícil que reduzcan el elevado apalancamiento de su economía", apostilla.

El directivo de HeyTrade relata que el desempeño de la economía china se basa en un modelo por el que Pekín diseña unos objetivos y las autoridades y empresas tenían que alcanzarlos. Además, se compensa: si un sector no llega, los organismos públicos lo compensaban con más inversión. Esto ha causado que la redistribución de la riqueza en otros sectores, como los consumidores, quede muy por debajo que en otros países como EEUU.

Concluye este tema con un aviso para navegantes: "Aquel que incorpore China a su cartera debe contar que en algún momento se bajará a esas tasas de crecimiento mucho más saludables y que esa va a ser la tendencia". En cuanto a oportunidades, cree que “sigue habiéndolas”.

CRISIS ENERGÉTICA CHINA

Sobre el añadido de la crisis energética que está sufriendo China, Martínez-Pardo argumenta que es un tema que ha eclosionado al mismo tiempo que Evergrande, pero que tiene su propios desencadenantes. Por un lado, el objetivo de descarbonización net-zero en 2060 significa pasar de un 70% de generación de electricidad de combustibles fósiles actualmente a un 90% en energías renovables. El país tiene el convencimiento de que la descarbonización se trata de un proceso irreversible y una gran oportunidad geoestratégica. "Ser los primeros en liderar la transición presenta múltiples oportunidades para desarrollar nuevas industrias y tecnologías", abunda el CEO de HeyTrade, estimadas según analistas de Goldman Sachs en 16 billones de dólares (16,000,000,000,000 USD) y 44 millones de nuevos empleos.

Por otro lado, cita las subidas de precios o problemas de distribuidores que necesitan comprar en el mercado las materias primas. Pone el acento en que está afectando ya a la producción industrial, pero cree que en el corto plazo Pekín tendrá "suficientes resortes para reaccionar para evitar que acabe afectando de forma significativa a la industria, pero las tendencias a medio-largo plazo son más interesantes".

EL CAMBIO DE CICLO EN ALEMANIA

Sobre el resultado de las elecciones en Alemania, donde el socialdemócrata Olaf Scholz ha ganado las elecciones, pero sin una mayoría suficiente que le permita gobernar en solitario, apunta nuestro entrevistado que "hay un panorama más abierto, en Alemania no estaban acostumbrados".

"Con independencia de la coalición que llegue al Gobierno hay consenso de que la era Merkel ha llegado a su fin", comenta. Asimismo, todas las fuerzas están de acuerdo en que debe haber reinversión y reactivación en la economía. y van a apostar por una fuerte inversión para la transición energética y ecológica, ya que "no se ha invertido lo suficiente los últimos años".

"Podemos esperar más inversión y gasto y eso abrirá oportunidades en Alemania y en su relación con sus vecinos que permitan más inversión en el resto del continente", concluye, a modo de colofón.