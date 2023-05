Por fin se ha decidido. Si hace unos días JP Morgan se preguntaba si había llegado el momento de dejar de preferir bolsas europeas frente a estadounidenses, esta semana han confirmado que, efectivamente, es el momento.

"Creemos que ha llegado el momento de cerrar la negociación de 'sobreponderar' eurozona frente a EEUU", asegura el banco estadounidense en un informe con fecha de este martes.

Europa fue la región que menos se apreció el verano pasado, cuando el consenso de economistas daba por hecho una recesión. Sin embargo, consiguió esquivar este escenario y, como consecuencia, desde el mínimo de septiembre hasta la semana pasada, la renta variable de la eurozona había avanzado un 30% frente a la estadounidense.

Ahora, JP Morgan espera que el Banco Central Europeo (BCE), en un contexto de elevada inflación, mantenga una postura agresiva. Esto implica, advierte, que el equilibrio entre crecimiento y política monetaria probablemente se deteriore.

"La región sigue estando barata. (...) La reapertura de China ayudó claramente el rendimiento europeo, tanto directa como indirectamente, ya que muchos inversores prefirieron posicionarse a través de valores no chinos", explica JP Morgan. Sin embargo, añade, es probable que el impulso haya quedado atrás. "A menos que China ofrezca un estímulo fiscal significativo a corto plazo, es poco probable que, a partir de ahora, sea un catalizador positivo para la renta variable europea", avisa el banco.

NUEVO ORDEN JERÁRQUICO REGIONAL

Con este cambio, ahora JP Morgan tiene el siguiente orden jerárquico en cuanto a sus preferencias de inversión por regionales: 'sobrepondera' Reino Unido, Japón y zonas más pequeñas de los DM (Developed Markets o Mercados Desarrollados), como Suiza. Asimismo, sigue sin entusiasmarse por los EM (Emerging Markets o Mercados Emergentes), donde son 'neutrales' frente a los DM, y mantienen EEUU en 'infraponderar', al que ahora se une la eurozona también con 'infraponderar'.

"Esta asignación está más alineada con nuestras opiniones actuales sobre sectores y estilos, donde en los últimos meses nos hemos vuelto más defensivos mientras se desvanece el fuerte rally que disfrutamos desde el pasado verano hasta el primer trimestre", indica el banco.

"Creemos que los bonos de baja beta, como Consumo Básico, 'Utilities' y los Servicios Públicos y la Sanidad, serán los más rentables en el segundo semestre", explica JP Morgan.

Además, este año su tendencia es a 'infraponderar' Value, en contraste con el año pasado, cuando era 'sobreponderar' Value. En este sentido, aunque esperan que el Growth (crecimiento) supere al Value en 2023, no prevén que la tecnología siga rindiendo como hasta ahora. "Se está estirando (el rebote) y es probable que ahora descuente en exceso el movimiento a la baja de los rendimientos de los bonos que proyectamos", concluyen.