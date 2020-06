El Ibex consiguió este lunes terminar la sesión en positivo pese a que prácticamente todas las bolsas europeas cerraron en rojo. Las dos que se salvaron, curiosamente, fueron el selectivo español y el índice italiano. Este martes intentarán extender las alzas tras el rebote que se vivió ayer al otro lado del Atlántico, con el Nasdaq marcando un nuevo récord de todos los tiempos cerca de los 10.000 puntos.

Las alzas en Wall Street tuvieron lugar pese a que Peter Navarro, el controvertido asesor de Donald Trump y que se considera artífice de la guerra comercial, afirmara que China está tratando de hacerse con las vacunas de EEUU a través del robo de propiedad intelectual. El asesor advirtió que las autoridades chinas podrían tratar de utilizar la pandemia como una forma de expandir su influencia estratégica y económica en el escenario mundial. Navarro añadió además que el Gobierno de EEUU necesita estar mejor preparado en caso de que una segunda ola de infecciones de Covid-19.

Por su parte, Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), estableció anoche la estrategia para el Main Street Lending facility - el esquema que fue establecido para proveer préstamos a pequeñas y medianas empresas. El tamaño mínimo de los préstamos se ha reducido a la mitad, a 250.000 dólares, mientras que el tamaño máximo de los préstamos podría fijarse en 300 millones de dólares frente a la orientación anterior, de 200 millones de dólares. El período de reembolso se ha fijado ahora en cinco años, frente a los cuatro años que figuraban anteriormente. Los cambios en la iniciativa se hacen con la intención de poder ofrecer más préstamos a las empresas, por lo que en última instancia debería tener un impacto positivo en la economía de los Estados Unidos. Powell dijo que el plan está "a días" de emitir sus primeros préstamos.

Las bolsas asiáticas han subido, en general, esta madrugada tras los avances en Wall Street. Los futuros europeos vienen esta martes con alzas del 0,6%.

El crudo cayó este lunes más de un 3% después de que se aclarara que Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait no se comprometerán a ningún recorte voluntario de la producción. Durante el fin de semana, la OPEP+ confirmó que habrá una continuación de los profundos recortes de producción en julio. Eso ayudó inicialmente al mercado del petróleo, pero el anuncio de que no habría recortes adicionales de los tres países en cuestión presionó a la baja la energía. El petróleo ha experimentado un considerable rebote desde abril, por lo que el movimiento bajista de ayer no fue un gran golpe.

Christine Lagarde, la presidenta del BCE, defendió este lunes el enorme paquete de estímulo del banco central ante el Parlamento Europeo. El banco central fue atacado por algunos parlamentarios de la UE, que temen un aumento de los niveles de deuda de muchas naciones de la eurozona. Lagarde afirmó que el colosal paquete de estímulo es proporcional al tamaño de la crisis que enfrenta el bloque monetario.

En el plano macro, atentos hoy al PIB del primer trimestre en la Zona Euro.

Por último, y en lo que tiene que ver con el aspecto técnico del Ibex, cabe subrayar que el índice se ha revalorizado un 25% en las últimas tres semanas, por lo que entraría dentro de la normalidad que se tomara un respiro en torno a los 8.000 puntos, según los analistas de Bolsamanía. "Si, por el contrario, consiguiera superar los 8.000 puntos veríamos una señal de fortaleza que podría acabar por extender las ganancias actuales hasta el nivel de los 8.375 puntos, máximos del hueco alcista con el que se enfrenta el índice español en la actualidad", aclaran.