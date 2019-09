Gran apuesta bajista contra Buffett: "La mayor compra de 'put' que he visto nunca"

Gran apuesta bajista contra Warren Buffett. Alguien ha comprado cerca de 3 millones de dólares en opciones 'put' con un límite de 220 dólares para enero de 2021 de las acciones clase B de Berkshire Hathway. "Uno de las mayores operaciones 'put' que he visto en mi vida", asegura el gurú del mercado y ex Goldman Sachs, Will Meade.