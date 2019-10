Estados Unidos y China alcanzan"un acuerdo comercial parcial"

Por su parte, EEUU se comprometería a suspender el aumento de aranceles previsto para la próxima semana y los que están previstos que entren en vigor en diciembre. También relajaría las restricciones comerciales a Huawei. El acuerdo debe ser finalizado entre Trump y el viceprimer ministro chino, Liu He, este viernes en Washington. Trump ha señalado que EEUU ha llegado a un "acuerdo de fase uno muy sustancial" con China.

Anteriormente, el presidente americano se había mostrado muy optimista ante la posibilidad de alcanzar un acuerdo parcial con el gigante asiático. En su cuenta de Twitter, ha señalado que "están sucediendo cosas buenas en las negociaciones con China. Sentimientos más cálidos que en el pasado reciente, más como en los viejos tiempos. Me reuniré con el viceprimer ministro hoy. ¡A todos nos gustaría que ocurriera algo significativo!".

Good things are happening at China Trade Talk Meeting. Warmer feelings than in recent past, more like the Old Days. I will be meeting with the Vice Premier today. All would like to see something significant happen!