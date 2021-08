American Express (+3,66%), JP Morgan (+2,46%) y Goldman Sachs (+1,83%) lideran este miércoles en el Dow Jones. Las entidades financieras se han visto favorecidas por el comportamiento del rendimiento del teosoro y por la confianza de los inversores tras la aprobación definitiva de la vacuna de Pfizer.

Otros bancos, como Wells Fargo, Bank of America, o los regionales Zions y Fifth Third también se revalorizan cerca de un 2%.

Todo ello en un día en el que el rendimiento del bono americano a 10 años ha vuelto a sus máximos de principio de mes. La deuda soberana se revaloriza mientras los inversores tienen los ojos puestos en lo que diga Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal (Fed), esperando a que anuncie cualquier detalle en relación con el 'tapering'.

Los analistas ya avanzan que será decepcionante. "El evento podría no estar a la altura de aquellas que sostienen grandes expectativas", avisan.

“Jackson Hole rara vez ha sido un evento clave para el mercado”, sostiene Garret Melson, de Natixis IM Solutions. Y añade que "Powell ha sido claro en que los planes de 'tapering' se telegrafiarían con mucha antelación una vez que el FOMC determinara que se ha hecho un progreso sustancial hacia sus objetivos de doble mandato".

En este contexto de impulso financiero está también el factor de la confianza de los inversores tras la aprobación definitiva de la vacuna de Pfizer por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. De hecho, algunos ya sopesan la posibilidad de la obligatoriedad de su inoculación para alcanzar una cuota vacunal que permita a EEUU estar seguro de cara al futuro.

Anthony Fauci, asesor médico jefe de la Casa Blanca, avisaba este martes que "si podemos pasar este invierno y conseguir vacunar a la mayoría, a la abrumadora mayoría de personas que no se han vacunado, espero que podamos empezar a tener un buen control en la primavera de 2022".