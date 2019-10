Enagás se dispara: la CNMC puede rebajar a la mitad el recorte a la retribución del gas

Las acciones de Naturgy también están reaccionando de manera alcista este jueves

Los títulos de Enagás han amanecido este jueves disparados y se sitúan como los más alcistas del Ibex 35. En el selectivo español le sigue Naturgy. Los inversores han reaccionado de manera positiva a la posibilidad de que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) vaya a rebajar a la mitad el recorte a la retribución del gas.

NATURGY GRP 24,530 2,46% 0,59 Max: 24,98

Min: 24,26

Volume: -

MM 200 : 24,33 ENAGAS 22,400 6,51% 1,37 Max: 23,06

Min: 21,75

Volume: -

MM 200 : 23,07

En concreto, Enagás registra subidas que rondan el 8%, hasta la zona de los 22,61 euros, mientras que las acciones de Naturgy avanzan más de un 4%, hasta cotizar en los 24,81 euros.

Se espera que la CNMC dará a conocer en los próximos días la propuesta final. De momento, según publica este jueves El Confidencial, el consejo de la CNMC se plantea continuar con el modelo de retribución por demanda y no implantar el de pago por activos, propuesto por los técnicos.

Este cambio supone que los ingresos cambiarán de forma considerable para el próximo periodo regulatorio que va desde 2021 a 2026. Con la propuesta inicial, el recorte representaba un 33%, sin embargo, con la de ahora, esta rebaja sería del 15%.

No obstante, hay que señalar que esta propuesta no es definitiva, ya que la decisión final no está tomada todavía y durante estos días continúan las reuniones entre los responsables. Se espera que se prolonguen durante la semana que viene.