La inteligencia artificial (IA) es uno de los temas de moda del mercado. Numerosos expertos tratan de calcular su impacto en la economía y en el mundo laboral, una tarea complicada dado el actual nivel de desarrollo de esta tecnología. Sin embargo, Elon Musk parece tener claro que la IA nos dejará a todos sin trabajo.

"Tendremos algo que será, por primera vez, más inteligente que el humano más inteligente. Es difícil decir exactamente cuál será ese momento, pero llegará un punto en el que no se necesitará ningún trabajo. Puedes tener un trabajo si quisieras tenerlo para tu satisfacción personal. Pero la IA sería capaz de hacerlo todo", ha afirmado Musk en un acto celebrado en Reino Unido junto al primer ministro británico Rishi Sunak.

El consejero delegado de Tesla, propietario de X (antigua Twitter) y la recientemente creada startup de IA xAI ha subrayado que esta tecnología tiene el potencial de convertirse en la "fuerza más disruptiva de la historia".

"Si pides un deseo a un genio mágico, te concede cualquier deseo que quieras, y no hay límite. No tienes esas tres tonterías de los límites de los deseos, es bueno y malo a la vez. Uno de los retos del futuro será cómo encontrarle sentido a la vida. No sé si eso hace que la gente se sienta cómoda o incómoda", añadió.

Los comentarios de Musk del jueves se producen tras la conclusión de una cumbre histórica en Bletchley Park (Reino Unido), donde los líderes mundiales acordaron un comunicado global sobre la IA en el que encontraron un terreno común sobre los riesgos que la tecnología plantea a la humanidad.

En la cumbre, Estados Unidos y China, los dos países más enfrentados por esta tecnología, acordaron alcanzar un consenso mundial sobre cómo abordar algunas de las cuestiones más complejas en torno a la IA, entre ellas cómo desarrollarla de forma segura y regularla.

Musk, uno de los fundadores de OpenAI, creadora del popular chatbot ChatGPT, ha advertido en múltiples ocasiones de la amenaza que supone la IA para el futuro de la sociedad si no se desarrolla adecuadamente. De hecho, llegó a asegurar que podría ser más peligrosa que las armas nucleares.