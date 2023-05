El índice turco BIST 100 está cayendo un 3% a estas horas (ha llegado a ceder un 6%) tras conocer el resultado de las elecciones presidenciales en Turquía, que se han saldado con el triunfo del actual presidente, Recep Tayyip Erdogan, aunque habrá una segunda vuelta -el 28 de mayo- en la que se enfrentarán Erdogan y el líder de la oposición, Kemal Kilicdaroglu, al no haber logrado ninguno de los dos el umbral del 50% necesario para evitarla.

Junto a los descensos de la bolsa, cabe señalar que la lira ha caído hasta mínimos de 2 años al conocer la noticia.

"La política mundial cobra protagonismo con un resultado electoral poco claro hasta el momento en Turquía, mientras el presidente Erdogan intenta aferrarse al poder. Esto está afectando al índice BIST 100 de Turquía", apunta Victoria Scholar, responsable de inversiones de la firma británica Interactive Investor.

Al mercado no le gusta, por un lado, la incertidumbre que supone no tener un resultado electoral claro sobre la mesa ya. Tampoco gusta, al parecer, que Erdogan pueda perder apoyos, lo que complicará sacar adelante sus políticas y potenciará esa incertidumbre. En último término, el triunfo de Erdogan, con sus políticas económicas "poco ortodoxas" no se ve como algo especialmente favorable tampoco.

Con todo, los expertos advierten de que, si Erdogan logra retener el poder, no pueden descartarse las protestas en su contra, sobre todo si reciben el respaldo de los candidatos de la oposición.

De momento, el resultado es muy ajustado. Con casi el 100% de las urnas escrutadas, Erdogan ha logrado el 49,3% de los votos, mientras que Kilicdaroglu ha obtenido el 45% de los apoyos