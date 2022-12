Sharecast / Alessandro D Andrea via Pixabay

La gestora Columbia Threadneedle Investments ha presentado sus perspectivas para 2023. En lo que tiene que ver con las bolsas, Melda Mergen, directora global de renta variable, reconoce que, "a grandes rasgos, Estados Unidos resulta más atractivo que otras regiones".

También considera que los valores de pequeña capitalización "podrían proporcionar más oportunidades que los valores de gran capitalización, sobre todo si se tiene en cuenta que las compañías de mayor capitalización suelen exhibir una mayor exposición a los ingresos generados fuera de EEUU y obtener cerca del 35% de ellos fuera del país".

Y es que, mientras Columbia Threadneedle Investments prevé una recesión poco profunda en EEUU, anticipa que las economías europeas, sometidas a notables tensiones, probablemente vivirán una recesión de mayor calado.

Siguiendo con las recomendaciones de inversión, Melda Mergen considera que tiene más sentido decantarse por el value (valor) que por el growth (crecimiento). En este sentido, explica que hay varios segmentos del value -el industrial o la energía, por ejemplo- que seguirán cosechando beneficios en 2023. Dicho esto, también considera que los sectores y valores de crecimiento se están volviendo cada vez más interesantes. "Muchas compañías de crecimiento presentaron un comportamiento inferior en 2022. Sin embargo, sabemos que sus modelos de negocio no han quebrado y somos conscientes de que siguen teniendo una ventaja competitiva", explica.

RECUPERACIÓN DE LA RENTA FIJA

En lo que respecta a la renta fija, Gene Tannuzzo, director global de renta fija de Columbia Threadneedle Investments, se muestra claramente optimista. "Los próximos 12 meses se presentan como un año de recuperación para la renta fija", afirma.

En cuanto a las opciones más atractivas, los bonos con calificación 'investment grade', que este año han sufrido una caída del 20%, podrían reportar mejores réditos en 2023, "pues representan compañías no necesariamente obligadas a refinanciarse en lo que será un entorno menos propicio", explica.

El desacoplamiento en términos fundamentales entre Europa y EEUU también implicará que esta sea probablemente la primera ocasión en muchos años en que las oportunidades en Europa se antojen más atractivas en comparación con las de EEUU -en particular en la deuda 'investment grade', cuyos precios ya descuentan el riesgo geopolítico en torno a Rusia y Ucrania, y ahora ofrecen una prima de riesgo como compensación por ello. El alto rendimiento parece presentar una valoración justa, según la gestora, pero podría verse beneficiado si la economía es capaz de evitar una recesión el año que viene.