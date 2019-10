Citi no tira la toalla en bolsa: "Subirá un 9% desde aquí hasta finales de 2020"

La señal de alarma no parpadea en las oficinas de Citi. Aún no. La mayor empresa de servicios financieros del mundo no tira la toalla en bolsa. "Es demasiado pronto para 'matar' a este mercado alcista", aseguran. A la renta variable le queda cuerda para rato. Y una subida del 9% desde aquí hasta finales de 2020.