Eurocoinpay: el bitcoin es la vía para devolver al mundo la soberanía del dinero

Varios expertos se han reunido para analizar el futuro de la criptomoneda

El bitcoin crea dudas entre algunos inversores y despierta pasiones entre muchos otros. El consejero delegado y fundador de Eurocoinpay, Herminio Fernández de Blas, considera que la criptomoneda por excelencia es la vía para "devolver al mundo la soberanía del dinero, que nunca debió perder". En la actualidad, hay que confiar en los bancos como intermediarios financieros, pero en un futuro donde el bitcoin sea la divisa dominante, los intercambios monetarios se realizarían de persona a persona.

Este experto niega la necesidad de una regulación para las criptomonedas. Aún así, en los Desayunos Financieros organizados por Investing, De Blas ha reconocido que "la sociedad está acostumbrada a que sea así", por lo que finalmente se elaborará una normativa para que la población "tenga confianza, lo adopte y empiece a usarlo". Uno de los mayores miedos es el hackeo, pero ha asegurado que la red de pagos del bitcoin es completamente segura.

Un mundo con el bitcoin como principal moneda de cambio, sin intermediarios, sería perjudicial para el sistema financiero. Sin embargo, el director comercial de Bit2me, Javier Pastor, entiende que "todo el fin social que tiene detrás es más importante". En países como Venezuela o Argentina, inmersos en una grave crisis económica, permite enviar dinero a familiares a través de Internet.

Ahora bien, este nuevo paradigma social tardará en imponerse porque las instituciones tienen "miedo a perder el control del dinero y que los individuos tengan la soberanía". De hecho, solo dos países en el mundo aceptan esta criptodivisa: Nueva Zelanda, para cobrar la nómina, y Japón, como dinero de curso legal.

Pastor apuesta por el bitcoin como el valor refugio por excelencia, incluso por delante del oro, porque "es independiente". En su opinión, va a captar gran parte de la capitalización que tiene el metal precioso y va a llegar a ser mejor porque "es más fácil de transportar y más divisible". Además, el mundo se encuentra en plena evolución y pronto "se va a entender todo digitalmente".

El portavoz de eToro en España, Javier Molina, ha compartido una opinión diferente. De momento, no ve al bitcoin como un activo refugio, aunque ha reconocido que "puede llegar a serlo". No obstante, igual que sus compañeros, ha insistido en que "es el primero de los jugadores que nos está abriendo una economía diferente".

ACTIVO DE ALTA VOLATILIDAD

El bitcoin es un instrumento muy arriesgado, con una volatilidad del 100%, lo que provoca que sea fácil observar fuertes subidas y bajadas en su cotización, como el repunte superior al 30% que vivió el pasado viernes y que le aupó por encima de los 9.000 dólares.

Las fuertes fluctuaciones no preocupan a estos expertos. De Blas ha explicado que "el 70% de los inversores que tienen bitcoin no lo mueven, por lo que le importa poco si es especulativo o no", mientras que "para los que quieren jugar a corto plazo es una bendición".