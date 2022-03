Apostar claramente por las bolsas en un momento como el actual es jugársela. Aun así, Barclays lo hace y en su último informe sobre estrategia europea afirma que le sigue convenciendo la renta variable del Viejo Continente y anticipa subidas moderadas en los próximos meses.

"Aunque la renta variable puede caer más, consideramos que la relación riesgo-recompensa a medio plazo es convincente. Nuestro objetivo actualizado de 465 puntos para el Stoxx Europe 600 implica un potencial alcista del 11%", comenta.

Barclays reconoce que las cosas pueden empeorar antes de mejorar. Ante esto, aconseja a los inversores que actúen con racionalidad, equilibrando los riesgos a la baja a corto plazo con las oportunidades a largo plazo.

"Aunque el final de la crisis es impredecible y las proyecciones macroeconómicas deben 'tomarse con pinzas', una recesión mundial no es el escenario base de nuestros economistas", señalan desde la firma financiera. "Esto significa que los beneficios aún pueden crecer y, teniendo en cuenta que las bolsas están sobrevendidas, el PER por debajo de la media histórica y que los tipos reales vuelven a ser negativos, vemos un potencial de subida moderada (en los índices) en un horizonte de doce meses", precisa.

ATENTOS A UN REBOTE DE LOS BANCOS

En este escenario, Energía, Sanidad e Industria siguen siendo los sectores "clave", con un consejo de 'sobreponderar'.

En cuanto a los bancos, Barclays reconoce que parecen sobrevendidos y han abierto una brecha con respecto a los rendimientos de los bonos, por lo que podrían rebotar. "Sin embargo, nos mantenemos neutrales por ahora dado el alto riesgo de los titulares y preferimos Autos como cobertura de riesgo", explica.

Respecto a su preferencia por regiones, se mantiene 'neutral' en Europa frente a EEUU y 'sobreponderado' en Reino Unido y Mercados Emergentes.

LOS CONSEJOS DE CREDIT SUISSE

Credit Suisse ahonda más en lo negativo en su último informe sobre estrategia de renta variable global, y advierte de que hay muchos factores relacionados con la crisis geopolítica actual que no se están valorando en su justa medida. "El mercado subestima el impacto de la guerra, sean más defensivos", recomienda.

Ante esto, aconseja reducir aún más las ponderaciones en acciones cíclicas no financieras (especialmente todas las áreas orientadas al consumidor). "Los cíclicos no financieros todavía están descontando un PMI de 55 a nivel mundial" por lo que "aún no son baratos y deberían haber tenido un peor desempeño, dada la curva de rendimiento más plana".

Como excepción, mencionan las empresas asociadas a la minería. Además, consideran que las eléctricas ('utilities') han mejorado su atractivo para el mercado, debido a las buenas perspectivas para las energías renovables y "el paso de la Unión Europea hacia su independencia energética" por el conflicto bélico, por lo que aconsejan compañías como RWE, ENEL, E.On, National Grid y la española Acciona Energía.

Por otro lado, insisten en su apuesta por la industria farmacéutica de gran capitalización, debido a su capacidad para generar beneficios incluso cuando el crecimiento se desacelera, una valoración neutral y su perfil inmune frente al aumento de los precios de las materias primas. Por último, consideran que las grandes petroleras no están descontando la subida del crudo y "cotizan muy baratas".