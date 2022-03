Bankinter ha vuelto a bajar su exposición a la renta variable, en este caso de manera más "rotunda", después de todo lo ocurrido en los mercados la semana pasada, que llevó a un fuerte derrumbe, especialmente en las bolsas europeas. Los retrocesos continúan este lunes, con el Ibex y el resto de plazas del Viejo Continente desplomándose de nuevo.

"Llegados a este punto, cualquier desenlace en Rusia-Ucrania será malo, afectando a geoestrategia y mercados durante cierto tiempo, así que bajamos exposición (a las bolsas) más rotundamente", señala el equipo de análisis de la entidad en su informe diario.

El lunes de la semana pasada, Bankinter bajó su exposición a bolsas un 10% lineal a todos los perfiles "por sentido común y como respuesta a un aumento del riesgo de mercado". Se trató de una medida preventiva. El banco ya avisó entonces de que profundizaría en la decisión o no más adelante, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos.

"Rusia no aceptará nada distinto a una victoria. Sus acciones militares serán cada vez más crueles"

"Lo sucedido la última semana pone las cosas más difíciles. Rusia no aceptará nada distinto a una victoria, puesto que su plan inicial de una invasión rápida se ha frustrado y ha perdido la guerra de la opinión pública global al desautorizarse moralmente con sus propios actos", explica Bankinter. "Las acciones militares rusas serán cada vez más arriesgadas y, desgraciadamente nos tememos, crueles. La guerra se extenderá en el tiempo, derivando hacia una guerra de guerrillas que, hipotéticamente, por una parte, puede tentar a Rusia a adoptar acciones militares absolutamente desproporcionadas para acortarla, mientras que, por otra parte, y en el plano estrictamente económico, provocará una inflación global francamente elevada que los bancos centrales no podrían reducir mediante política monetaria al tratarse de inflación de oferta y no de demanda", advierte Bankinter.

El banco anticipa revisiones a la baja del crecimiento económico de todo el mundo, especialmente de Europa, algo que ya se está viendo.

"Todo esto coloca a las bolsas en una situación extremadamente vulnerable, de riesgos seriamente al alza, y eso hace inevitable por nuestra parte continuar reduciendo exposición recomendada a todos los perfiles de riesgo, esta vez de forma más rotunda que el lunes pasado. Priorizamos la protección del patrimonio", insiste la entidad.

A partir de ahora sus niveles de exposición recomendados son los siguientes: 40% (-30%) Agresivo / 25% Dinámico (-30%) / 15% Moderado (-25%) / 0% Conservador (-25%) / 0% Defensivo (-15%).

"Aplicamos hoy mismo estos cambios a todas nuestras carteras modelo. Creemos que son improbables más cambios en el corto plazo, salvo deterioro extremo de la situación… o, alternativamente, una resolución inesperada del conflicto, en cuyo caso actuaríamos inmediatamente subiendo exposición para capturar la recuperación que tendría lugar", concluyen.