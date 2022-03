Después de que el sector bancario español comenzara la semana registrando fuertes caídas dentro del Ibex 35, en la sesión bursátil de este martes las entidades financieras cotizadas consiguen alejarse del tono negativo y rebotan dentro del selectivo español.

Así, las acciones de Sabadell avanzan más de un 1,7%, Bankinter un 2,6%, Santander cerca de un 3%, CaixaBank, alrededor de un 3,7% y BBVA más de un 3,6%.

Igual que ocurriera este lunes, los mercados registran una negociación volátil, en medio de una confianza que continúa siendo frágil ante la preocupación de que la guerra entre Rusia y Ucrania perjudique el crecimiento mundial y siga impulsando los precios de las materias primas al alza.

"La crisis de Ucrania y los picos en la incertidumbre económica y las materias primas han reavivado los temores de estanflación, de una combinación tóxica de fuerte desaceleración económica y mayor inflación", señalan los analistas de eToro, que creen que "el crecimiento debe ser resistente, los políticos han de ser flexibles y los mercados deben ajustarse rápidamente. El sector discrecional y los bancos se llevarán la peor parte".

La palabra estanflación, está cada vez más en boca de los inversores. "No es un escenario que en estos momentos se pueda descartar", dicen en Link Securities, que añaden que "la capacidad de los bancos centrales para evitarlo es reducida, ya que las presiones inflacionistas vienen del lado de la oferta y no de la demanda, por lo que subir los tipos no lograría en un principio el objetivo de reducir la inflación si no es a costa de penalizar con fuerza la demanda y provocar una recesión. Complicado escenario que sólo se vería aliviado con una rápida resolución del conflicto armado en Ucrania, algo que, por el momento, no vemos realista".

"La jornada de hoy se tercia similar a las anteriores, con fuertes movimientos en los principales activos con motivo de las tensiones que se viven entre Ucrania y Rusia, así como las amenazas de estos últimos con su arsenal nuclear. Además, las últimas negociaciones entre ambos bandos continúan bastantes alejadas, poniendo en jaque a la economía mundial", afirman en IG.