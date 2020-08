El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado este martes que Rusia ha registrado la primera vacuna contra el coronavirus. Una noticia que ha sido recibida con mucha alegría en los mercados de todo el mundo. El Ibex, sin ir más lejos, cerró la sesión liderando las subidas en Europa y rompiendo resistencias a corto plazo. Sin embargo, no todo es alegría, en la comunidad científica no ha sido recibida con tanto entusiasmo. El nuevo medicamento tiene muchas luces, pero también muchas sombras.

Sputnik 5, así ha bautizado la nueva vacuna el Gobierno ruso en honro al primer satélite ruso lanzado al espacio. Si ese lanzamiento fue un éxito rotundo no hay tanta seguridad con lo que rodea a la vacuna. "Esta mañana se ha registrado, por primera vez en el mundo, una vacuna contra el nuevo coronavirus", así de contundente ha sido Putin.

Esta sería la primera luz. Se trata del primer medicamento registrado y según alegan desde del Kremlin ha superado todas las pruebas necesarias y permite lograr una "inmunidad estable". Están tan seguros de su eficacia que una de las hijas de Putin ha recibido ya varias dosis.

Este ha sido uno de los aspectos que más confianza le ha otorgado a los mercados. Putin es una persona muy cautelosa con su vida privada por lo que el anuncio ha sido interpretado como un voto de confianza hacia la vacuna.

Lo que es una luz para Rusia es una sombra para la Organización Mundial de la Salud (OMS). La organización internacional se muestra reticente y alega que su eficacia debe ser comprobada. El paso dado por Rusia sería para la OMS más una precalificación.

Los de Tedros Adhanom no niegan que los resultados obtenidos por los científicos rusos sean alentadores, sin embargo, denuncian que desde el Gobierno se les ha autorizado a acelerar los procesos, algo que no está ocurriendo en el resto de investigaciones. "Acelerar los progresos no debe significar poner en compromiso la seguridad”, ha explicado en una rueda de prensa el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic.

Hasta el momento no ha publicado ningún estudio ni dato científico sobre lo que está realizando

Sobre Rusia pesan las sospechas por su falta de transparencia. De hecho, no ha ido comunicando a los organismos internacionales sus avances. Tanto que ha aprobado el medicamento sin dar a conocer los resultados de la fase 3 de su ensayo clínico. La ausencia de estos datos la dejó fuera de la lista de seis vacunas de la OMS, que involucran un número más amplio de pruebas en humanos.

Hasta el momento Rusia no ha publicado ningún estudio ni dato científico sobre las pruebas que está realizando y tampoco se saben detalles sobre las fases del proceso que normalmente deben cumplirse antes de aprobar y lanzar al mercado una vacuna.

GUERRA CON ESTADOS UNIDOS Y REINO UNIDO

La falta de transparencia no es lo único que se he la achacado a Rusia en los últimos meses. Estados Unidos y Reino Unido han denunciado en varias ocasiones que 'hackers' rusos han espiado los laboratorios que están desarrollando sus vacunas contra el coronavirus.

Un comunicado coordinado de Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, y recogido por Reuters, atribuyó los ataques al grupo APT29, también conocido como 'Cozy Bear', que dicen es casi seguro que está operando como parte de los servicios de inteligencia rusos.

"Condenamos estos despreciables ataques contra quienes realizan un trabajo vital para combatir la pandemia del coronavirus", dijo el director de operaciones del NCSC, Paul Chichester.