“Es una pieza clave de la negociación y lo vemos de forma diferente. Ucrania cree que la cuestión de la gobernanza de un territorio se debe decidir de forma centralizada en Kiev. Nosotros creemos que debe decidir la gente del Donbás, que ya se pronunció sobre estas cuestiones hace ocho años y desde entonces se han visto obligados a hacer la guerra por defender sus decisiones”, ha explicado el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, en declaraciones que recoge la agencia de noticias estatal rusa ‘RIA Novosti’.

No es una cuestión menor, pues Putin ha justificado esta invasión de Ucrania bajo el pretexto de “proteger a aquellos que han sido abusados y víctimas de un genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años” y, por tanto, conseguir la “desmilitarización y desnazificación de Ucrania” por los “sangrientos crímenes” que se han producido en el Donbás.

El jefe negociador ruso ha señalado que, según datos aportados por organismos internacionales, 14.000 civiles han muerto en la región “sin contar a aquellos que iban armados”.

“Nuestra posición es muy clara, ha sido repetida una y otra vez por nuestro presidente y es apoyada por todo el país. No hay forma de que nos retractemos”, ha añadido Medinski.

Por su parte, Mykhailo Podolyak, asesor del presidente de Ucrania Volodimir Zelenski y jefe de las negociaciones por parte del bando ucranio, ha reconocido que la cuestión del Donbás es uno de los temas que se están tratando, según unas declaraciones que recoge Reuters.

Negotiation status. The statements of the Russian side are only their requesting positions. All statements are intended, inter alia, to provoke tension in the media. Our positions are unchanged. Ceasefire, withdrawal of troops & strong security guarantees with concrete formulas.

El pasado miércoles, el ‘Financial Times’ avanzaba un plan de 15 puntos esbozado por los gobiernos de Kiev y Moscú que concluyera el conflicto armado en Ucrania. Entre las exigencias de Rusia estaba la renuncia de Ucrania a entrar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y una condición de “neutralidad”, inspirada en el modelo de Austria o Suecia.

De acuerdo a las fuentes citadas por el medio estadounidense, Kiev debería comprometerse a no albergar bases militares ni armamento extranjero, a cambio de la protección de posibles aliados de Ucrania como Estados Unidos. El modelo planteado por Rusia es parecido, como decimos, al de Suecia o Austria, que no tienen ninguna base extranjera en su territorio, según ha confirmado el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov.

Cabe recordar que este pasado martes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski se resignó a aceptar que Ucrania no formaría parte de la alianza atlántica: “Durante años hemos oído que supuestamente teníamos las puertas abiertas, pero ahora se nos dice que no podemos entrar ahí".

Por su parte, Podolyak ha explicado en su cuenta de Twitter que la información publicada por el diario estadounidense "representa únicamente el posicionamiento de Rusia".

Briefly. FT published a draft, which represents the requesting position of the Russian side. Nothing more. The 🇺🇦 side has its own positions. The only thing we confirm at this stage is a ceasefire, withdrawal of Russian troops and security guarantees from a number of countries