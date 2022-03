La reunión entre Joe Biden y Xi Jinping, presidentes de Estados Unidos y China respectivamente, sobre la invasión de Rusia en Ucrania sigue su transcurso. Según la televisión estatal china ‘CCTV’, el mandatario asiático habría remarcado la responsabilidad que ambos países tienen para asegurar la paz y ha hecho una llamada al diálogo, aunque ha evitado condenar las acciones de Rusia en territorio ucraniano.

"Las relaciones de Estado a Estado no pueden llegar a la fase de confrontación militar. El conflicto y la confrontación no benefician a nadie. La paz y la seguridad son los tesoros más preciados de la comunidad internacional", habría dicho Xi, "Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y las dos principales economías del mundo, no solo debemos guiar las relaciones de EE. UU y China por el buen camino, sino también asumir nuestras responsabilidades internacionales y hacer esfuerzos por la paz y estabilidad mundiales”.

