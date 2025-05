Rusia va a enviar una delegación a Estambul, Turquía, este lunes, 2 de junio, para iniciar con Ucrania una segunda ronda de negociaciones. Pero Kiev, que aún no ha confirmado su asistencia, ha pedido a Moscú que detalle sus propuestas de paz antes de cualquier reunión.

"Ambos memorandos, el ruso y el ucraniano, como esperamos, se discutirán en la segunda ronda de conversaciones", ha señalado del portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en declaraciones recogidas por el servicio de noticias estatal Tass. "Nuestra delegación de negociadores partirá a Estambul. Y está dispuesta desde la mañana del lunes a continuar las conversaciones, la segunda ronda de negociaciones".

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, ha afirmado que Kiev está a favor de seguir adelante con las negociaciones, discutir un alto el fuego y un acuerdo de paz, pero ha pedido a Moscú que le envíe un memorándum que describa sus condiciones, una posición que el Kremlin ha definido como "poco constructiva".

"Queremos terminar esta guerra este año", ha remarcado Sybiha, quien ha añadido que está abierto a un alto el fuego de duración variable que debe preceder a las conversaciones plenas sobre una paz definitiva. "Ucrania está dispuesta a negociarlo directamente con Rusia".

El enviado estadounidense a Ucrania, Keith Kellogg, ha instado a Kiev a asistir a la reunión en Turquía. Un encuentro para el que Rusia ya ha descartado la presencia de representantes europeos. De hecho, la delegación rusa volverá a estar encabezada por Vladimir Medinsky, quien ya acudió al primer encuentro, algo que fue criticado por el país ucraniano al considerar que la representación rusa debía estar compuesta por altos cargos del Gobierno de Putin.

La próxima ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania podría allanar el camino para una reunión entre Putin, el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, y Donald Trump. Sin embargo, desde el Kremlin han indicado que no ven posible esta cumbre tripartita hasta que las negociaciones produzcan resultados concretos. No obstante, Peskov, ha subrayado que "sea como sea, el futuro de la seguridad europea habrá que discutirlo con los europeos. Es algo inevitable".

Cabe recordar que Trump ha mostrado su frustración con Putin, de quien dijo, tras los últimos ataques sobre Ucrania, que "¡se ha vuelto completamente LOCO! Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados. Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania, sin ningún motivo. Siempre he dicho que quiere TODA Ucrania, no solo una parte, y quizás tenga razón, pero si lo hace, ¡llevará la caída de Rusia!".