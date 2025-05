"Siempre he tenido una muy buena relación con Vladimir Putin de Rusia, pero algo le ha pasado. ¡Se ha vuelto completamente LOCO!". Es la opinión del presidente de EEUU, Donald Trump, quien, a través de la red social Truth Social, ha expresado su frustración con su homólogo ruso tras los últimos ataques sobre Ucrania

"Está matando a mucha gente innecesariamente, y no me refiero solo a soldados. Están disparando misiles y drones contra ciudades de Ucrania, sin ningún motivo. Siempre he dicho que quiere TODA Ucrania, no solo una parte, y quizás tenga razón, pero si lo hace, ¡llevará la caída de Rusia!", ha escrito el mandatario estadounidense.

Además, Trump ha abierto la puerta a nuevas saciones contra Moscú. Al menos, así lo ha señalado este domingo en Nueva Jersey antes de embarcar en el Air Force One, cuando ha comentado a los medios de comunicación que está considerando "absolutamente" nuevas sanciones. "Estamos en plena conversación, y él está lanzando cohetes contra Kiev y otras ciudades", ha añadido. "No me gusta nada".

Y todo ello después de un fin de semana en el que Rusia ha llevado a cabo uno de los mayores ataques aéreos contra Ucrania, que se ha saldado con 12 personas muertas y decenas de heridos. El Ministerio de Exteriores ucraniano ha constatado el lanzamiento de unos 350 proyectiles contra la región de Kiev, incluida la capital, y otras siete regiones del país, durante una nueva ola de ataques nocturnos tras la del pasado sábado, una de las más intensas del conflicto.

Con todo, Trump ha ido más allá y ha aprovechado su publicación en redes para atacar no solo al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, sino también a su precedesor en el cargo, Joe Biden.

"Asimismo, el presidente Zelenski no le hace ningún favor a su país al hablar como lo hace. Todo lo que dice causa problemas, no me gusta, y más vale que pare. Esta es una guerra que nunca habría comenzado si yo fuera presidente. Esta es la guerra de Zelenski, Putin y Biden, no de 'Trump'. Solo estoy ayudando a apagar los grandes y feos incendios que se han iniciado debido a la incompetencia y el odio flagrantes", ha dicho.

Cabe recordar que el pasado 16 de mayo, negociadores de Rusia y Ucrania mantuvieron en Turquía sus primeras conversaciones de paz directas en más de tres años. Un encuentro en el que los representantes de ambos países acordaron el intercambio de 1.000 prisioneros de guerra de cada bando y aseguraron estar "dispuestas a mantener los contactos" y presentar "sus visiones de un alto el fuego".

Tan solo unos días después, Trump y Putin hablaron por teléfono, en una llamada de dos horas que "fue muy bien" y de la que el mandatario estadounidense avanzó que "Rusia y Ucrania iniciarán inmediatamente negociaciones para lograr un alto el fuego y, lo que es más importante, el fin de la guerra".

Por su parte, Putin señalaba que "Rusia también apoya una solución pacífica a la crisis de Ucrania", y aseguraba que el siguiente paso es "identificar las vías más eficaces para lograr la paz". Algo que, de momento, no ha sucedido.