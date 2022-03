"La segunda ronda de negociaciones ha terminado. Desafortunadamente, los resultados que Ucrania necesita aún no se han logrado. Solo hay solución para la organización de corredores humanitarios", ha escrito Mykhailo Podolyak, asesor presidencial ucraniano, en su perfil oficial de Twitter.

The second round of negotiations is over. Unfortunately, the results Ukraine needs are not yet achieved. There is a solution only for the organization of humanitarian corridors... pic.twitter.com/0vS72cwYSX